Ryanair offerta aprile 2022, voli low cost per 24 ore: prezzi così sono folli

Come prenotare voli Ryanair a basso costo ad aprile 2022? La compagnia aerea offre biglietti aerei a prezzi pazzeschi per volare a maggio. Ma l’offerta dura solo 24 ore.



Le offerte per volare spendendo poco, anzi pochissimo, sono sempre all’ordine del giorno. Soprattutto se cercate di partire con le compagnie low cost per eccellenza come Ryanair. Le promozioni che la compagnia mette in atto sono infatti molte e variabili.

Ora che arriva la bella stagione, ad esempio, le offerte low cost di Ryanair si moltiplicano, sperando di coinvolgere sempre più passeggeri. Il più delle volte la compagnia inglese fa delle promo lampo, proprio come l’ultima che è valida solo per 24 ore, ossia fino al 21 aprile compreso! Scopriamo insieme l’offerta di aprile 2022 di Ryanair

Offerte Aprile Ryanair 2022: la promozione per volare a maggio da tutta Italia

Un’offerta straordinaria quella di Ryanair per aprile 2022, che, anche se non riguarda ancora i voli estate 2022, ci porta a partire nel mese di maggio sfruttando dei prezzi e delle tariffe veramente concorrenziali. Sbirciando nel sito ufficiale Ryanair vediamo infatti che questa promozione che dura solo fino alla mezzanotte del 21 aprile 2022, ci fa volare da Milano a Agadir, Budapest, Napoli o Pescara con soli 4.99 euro. Con qualche euro in più volate fino a Londra a Malta o a Corfù.

Sul sito ufficiale dell’offerta Ryanair per aprile potrete selezionare la vostra città di partenza e visionare tutti i voli in sconto disponibili. Solo così potrete aggiudicarvi il biglietto super scontato anche dalla città più cool del momento visto che Ryanair ha aperto a Venezia una nuova base!

Ryanair, tariffe scontate sul sito ufficiale per aprile 2022. Come ottenerle

Le condizioni a cui sottostare per usufruire dell’offerta lampo di Ryanair per un biglietto aereo scontatissimo entro il 21 aprile 2022 sono semplici.

In primis dovete ricordarvi che tutte le tariffe sono soggette a disponibilità , per questo motivo se per la data da voi prescelta o per la destinazione che avete selezionato, c’è un boom di prenotazioni, non è detto che lo sconto sia ancora disponibile.

Altro elemento da non dimenticare è che per usufruire della promozione dovete prenotare entro il 21/04/22 per viaggiare dal 01/05/22 al 31/05/22.

Ci siamo! Ora avete tutte le informazioni necessarie per usufruire della promozione Ryanair di aprile 2022 e comprare un biglietto aereo scontatissimo sul sito ufficiale grazie alle tariffe incredibili valide solo 24 ore! Affrettatevi.