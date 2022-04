Anticipazioni Pechino Express 2022, settima puntata: concorrenti in gara, percorso della tappa e prove.

Prosegue l’incredibile corsa dei concorrenti di Pechino Express 2022 verso la vittoria e il traguardo. Ma questa sera, 21 aprile, la settima tappa della gara sarà particolarmente dura e affascinante allo stesso tempo.

Le anticipazioni di Pechino Express ci raccontano infatti di una serie di prove e di chilometri da percorrere piuttosto estenuanti con tanto di prova vantaggio nel cuore del deserto di Wadi Rum. Vediamo allora tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla settima tappa di Pechino Express 2022 in onda su Sky Uno questa sera, 21 aprile, alle 21.15.

Le coppie rimaste in gara alla settima tappa di Pechino Express

Sky continua a portarci in viaggio grazie a Pechino Express. Dopo tanti appuntamenti oggi, la rotta dei sultani ci porta in Giordania e i concorrenti scopriranno così il terzo Paese di questo loro lungo e incredibile viaggio. Le coppie rimaste in gara sono solo cinque:

Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi” Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli” Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile” Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”

Dove si svolgerà la puntata di Pechino Express di oggi, 21 aprile?

Per le cinque coppie in gara, guidate da Enzo Miccio, si arriva in Giordania e i concorrenti risaliranno questa straordinaria nazione da sud a nord. Così facendo partiremo dalle meraviglie del Mar Rosso, riempiendoci gli occhi di colori e meraviglia, passando per il deserto del Wadi Rum. Qui si svolgerà la prova vantaggio di Pechino Express e mentre i concorrenti si daranno battaglia, noi da casa ci godremo uno spettacolo incredibile con queste valli millenarie scavate nella roccia. Con questo mood arriveremo poi alla fine della settima tappa del programma di viaggio di Sky, approdando a Petra.

Le prove dei viaggiatori della settima puntata di Pechino

Il tutto sarà impegnativo, con 293 chilometri da percorrere e anche tante prove in mezzo che ci porteranno a scoprire i piatti tipici della Giordania, ma anche lo stile e la moda locale. Compresa quella dei beduini del deserto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress)

Questo è quanto siamo riusciti a scoprire dalle anticipazioni di Pechino Express 2022 per la settima puntata in Giordania. Seguirete il programma? Siete pronti a viaggiare con i concorrenti verso Petra?