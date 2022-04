L’evento divertente di primavera: a Corinaldo torna la Festa dei Folli, il 23-24-25 aprile 2022.

Dopo due anni di sospensione, torna uno degli eventi più pazzi e divertenti di primavera: la Festa dei Folli di Corinaldo, borgo della provincia di Ancona. Una tre giorni di allegria, spettacoli, animazioni, iniziative culturali e musica per tutti.

Nella cornice del caratteristico borgo delle colline marchigiane, si svolge a fine aprile una festa che era mancata negli ultimi due anni di pandemia.

A Corinaldo, in provincia di Ancona, torna quest’anno la Festa dei Folli. L’appuntamento e nel weekend del 23-24-25 aprile 2022. Un’occasione per stare insieme e divertirsi tutti insieme, tra iniziative veramente folli, come la Crazy Run colorata, attività per bambini, musica dal vivo e tanto altro. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

A Corinaldo torna la Festa dei Folli: 23-24-25 aprile 2022

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile (Festa della Liberazione), il centro storico del pittoresco borgo di Corinaldo si animerà di nuovo con la Festa dei Folli, evento primaverile che si svolge da alcuni anni nel centro dell’entroterra anconetano, purtroppo sospeso negli ultimi due anni a causa della pandemia.

La Festa dei Folli è diventata nel tempo un appuntamento irrinunciabile, che attira anche visitatori da fuori regione. A primavera inoltrata, è l’ideale per stare tutti insieme all’aria aperta e divertirsi.

Per l’edizione 2022 torneranno a Corinaldo spettacoli, concerti, iniziative culturali e soprattutto la “The Crazy Run“, la folle corsa colorata per le vie del centro storico, con i partecipanti ricoperti di polvere colorata. Quasi come una festa dell’Holi in India.

Le attività

Il programma prevede un calendario fitto di attività, incontri, esibizioni. Nella tre giorni di festa si terrà il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici locali “Sapori di Primavera”. Ali angoli delle strade, per le vie e le piazze di Corinaldo si esibiranno artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, arcieri e sbandieratori del Gruppo Storico Combusta Revixi. Una formula che unisce innovazione alla tradizione storica, qui molto sentita. Gli spettatori potranno assistere a concerti di musica dal vivo, dj set e spettacoli comici.

Una parte importante alla Festa dei Folli l’avranno anche le iniziative culturali e le attività di sensibilizzazione sull’ambiente e la natura locale. Come la passeggiata alla ricerca di erbe spontanee o alla scoperta delle mura storiche di Corinaldo e del paesaggio circostante. In programma anche un laboratorio didattico per famiglie tenuto da un apicoltore

Lunedì 25 aprile si terrà il gran finale con la pazza corsa colorata “The Crazy Run“, musica dal vivo, spettacolo con artisti di strada e sfilata di costumi artistici. Nei tre giorni di festa saranno aperti stand gastronomici da mezzogiorno a sera.

Come partecipare

L’ingresso alla manifestazione è libero. Si paga solo per partecipare a “The Crazy Run”: 10 euro gli adulti, 5 euro i bambini e ragazzi sotto i 14 anni, gratis bambini da 0 a 3 anni. Fino al 21 aprile puoi iscriverti a prezzo agevolato con l’app PerTerra. Ci si può iscrivere alla corsa anche il 25 aprile sul posto. Ai partecipanti verrà data una bustina di polvere colorata.

La Festa dei Folli del 23-24-25 aprile 2022 è per bambini, ragazzi e per tutti coloro che non hanno mai smesso di sentirsi giovani. Un’occasione da non perdere per divertirsi con la famiglia e con il gruppo di amici.

Per ulteriori informazioni sul programma della Festa dei Folli 2022 di Corinaldo: www.festadeifolli.it