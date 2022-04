Stefano De Martino ci porta a Napoli per farci innamorare

Tre video postati su Instagram da Stefano De Martino raccontano Napoli con semplicità e delicatezza. E ci fanno venire voglia di partire.

Stefano De Martino, ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, ora giudice del talent, ama Napoli. Nato a Torre Annunziata, ha sempre portato la sua città e la Campania nel cuore, decantandola ogni volta che ne ha avuto l’occasione. Ora, grazie ai social, può mostrarci scorci incredibili e soprattutto far vedere a chi non c’è mai stato, quanto Napoli sia sorprendente.

In uno degli ultimi post di Stefano De Martino su Instagram, troviamo infatti 3 video di Napoli che il ballerino ha rinominato “Variazione sul tema. Napoli. Aprile 2022”. E basta guardare qualche secondo dei video per assaporare la bellezza.

Stefano De Martino su Instagram: le foto dei viaggi e non solo

Stefano De Martino sui social è molto attivo, lo sappiamo. Allo stesso tempo difficilmente si lascia scappare qualche gossip sulla sua vita privata. Fortunatamente per noi, non è però restio nel mostrare location e luoghi da sogno dove va in vacanza o per lavoro. Ma non mancano mai anche foto e video della sua città natale, Napoli. Così, guardando il video di qualche giorno fa di Napoli postato proprio da Stefano De Martino, ci è venuta una voglia matta di organizzare una vacanza in Campania.

Napoli vista con gli occhi di Stefano De Martino

Le immagini sono piuttosto semplici ma di grande effetto. Il primo video è una veduta di alcuni pescherecci nel porto. La luce del sole che filtra dalle nuvole regala un mood quasi romantico e malinconico allo stesso tempo, travolgendoci. Il secondo contenuto postato su Instagram è invece l’emblema di Napoli: il caffè. I rumori del bar e la maestria del proprietario è come se ci facessero respirare l’aroma di questa deliziosa bevanda anche da casa nostra! L’ultimo video poi è una veduta panoramica del Golfo di Napoli che è talmente bella e rilassante da crearci un po’ di invidia. Ma di quella sana per cui vogliamo fare le valige e partire subito.

E voi? Siete mai stati a Napoli? Secondo noi è una di quelle città meravigliose che devono veramente essere viste almeno una volta nella vita!