Se vuoi lavorare 5 mesi contando i pinguini in Antartide ora puoi farlo

Andreste a gestire un ufficio postale in Antartide e a contare i pinguini della colonia locale? Questa è l’offerta di lavoro più incredibile del momento.

Vi abbiamo spesso raccontato nei nostri articoli di alcune offerte di lavoro considerate tra le più strane e particolari del mondo per i motivi più svariati. Oggi torniamo sull’argomento grazie ad un annuncio di lavoro diventato virale che riguarda la gestione dell’ufficio postale, del museo del negozio di souvenir più remoto del mondo.

Se avete voglia di trasferirvi nella base britannica di Port Lockroy, in Antartide, sull’isola di Goudier, questa è l’offerta di lavoro giusta per voi. Dovrete gestire l’ufficio postale, il museo, controllare i souvenir e contare i pinguini. Veramente.

L’offerta di lavoro: 5 mesi tra souvenir, posta e pinguini in Antartide

L’ente britannico sta cercando di trovare dei lavoratori stagionali da inviare proprio nella sua base in Antartide per ricoprire diversi ruoli. Il periodo di lavoro va da novembre a marzo e c’è tempo per candidarsi solo entro il 25 aprile.

Prima di partire però dovete riflettere perché bisogna entrare nell’ottica di lavorare in una zona molto fredda, con temperature sotto lo zero e, praticamente, in totale isolamento (come riporta Dove, per farvi capire il grado di isolamento, il medico più vicino è a circa 3 giorni di nave). In ultimo ricordate che non c’è acqua corrente e che dovrete convivere in uno spazio minuscolo con altre persone per questi cinque lunghi mesi.

Le figure che vengono ricercate sono quelle di:

direttore dell’ufficio postale e del negozio

direttore della base

assistente generale

Contare i pinguini della colonia è un requisito richiesto

Tuttavia l’annuncio di lavoro è diventato immediatamente virale sul web sia per ciò che viene richiesto, sia per la particolare aggiunta che si legge. Oltre a gestire l’ufficio postale, tenere in ordine il museo e il negozio di souvenir bisognerà infatti essere dotati di spirito di osservazione per contare anche i pinguini che qui vivono. Si tratta di una colonia molto particolare che deve essere protetta e preservata. Quindi, chi sarà assunto avrà anche il compito di monitorare che i pinguini stiano bene e che continuino ad essere in buon numero.

Come candidarsi

Che dire, questa è sicuramente una delle più emblematiche offerte di lavoro “itineranti”, ma forse per molti è fin troppo estrema. In ogni caso, se volete candidarvi, potete farlo qui: https://www.ukaht.org/latest-news/2022/we-re-recruiting-port-lockroy