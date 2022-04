Tutto quello che dovete sapere sulle mostre da vedere a Pasqua 2022: gli eventi da non perdere. Tutte le informazioni.

Gli amanti dell’arte avranno tanti eventi e iniziative culturali a cui partecipare anche a Pasqua. In tutta Italia saranno aperti numerosi musei e monumenti, inoltre si potranno visitare tante belle mostre.

Per visitare una bella mostra è sempre il momento ideale. Chi vuole dedicare alcune ore della giornata di Pasqua alla cultura e alla bellezza avrà tanti eventi da scegliere.

Inoltre, una mostra a Pasqua salva sempre una giornata di cattivo tempo. Se non si può stare all’aria aperta ci si può rifugiare in una galleria o in un museo per ammirare capolavori dell’arte che illumineranno anche una giornata uggiosa. Di seguito vi segnaliamo alcune delle mostre imperdibili da vedere a Pasqua 2022 in Italia. Ecco dove andare.

Mostre da vedere a Pasqua 2022: gli eventi da non perdere

Chi non vuole rinunciare alla cultura e alla bellezza nemmeno nei giorni delle festività pasquali ha a disposizione tanti eventi ad accontentarlo. In tutta Italia, anche nel giorno di Pasqua saranno aperte numerose mostre d’arte. Ve ne proponiamo alcune impedibili.

Mostre da vedere a Pasqua a Roma

Nei giorni di Pasqua dal 14 al 18 aprile, i Musei Civici di Roma saranno aperti al pubblico insieme alle mostre in corso. Inoltre, si può partecipare alle attività didattiche, gratuite con il biglietto ‘’ingresso al museo e con prenotazione obbligatoria, e assistere a concerti e spettacoli gratuiti, fino a esaurimento dei posti.

Tra le mostre da vedere segnaliamo:

“I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini” , a Palazzo Clementino dal 13 al 30 aprile;

, a Palazzo Clementino dal 13 al 30 aprile; “1932, l’elefante e il colle perduto” , al Mercato di Traiano Museo dei Fori Imperiali, dall’8 aprile al 24 maggio;

, al Mercato di Traiano Museo dei Fori Imperiali, dall’8 aprile al 24 maggio; “Il mosaico della ‘Real Casa’” , alla Centrale Montemartini, dal 2 aprile al 15 giugno;

, alla Centrale Montemartini, dal 2 aprile al 15 giugno; “Zurbarán a Roma” , Musei Capitolini, Pinacoteca – Sala Santa Petronilla, dal 16 marzo al 15 maggio;

, Musei Capitolini, Pinacoteca – Sala Santa Petronilla, dal 16 marzo al 15 maggio; “Cursus Honorum. Il governo di Roma prima di Cesare” , Musei Capitolini,Palazzo dei Conservatori, Sale al piano terra, dal 24 marzo al 2 ottobre 2022;

, Musei Capitolini,Palazzo dei Conservatori, Sale al piano terra, dal 24 marzo al 2 ottobre 2022; “SEGNI” , mostra fotografica contro la violenza sulle donne, al Museo di Roma, Sale piano terra, fino al 5 giugno 2022, evento gratuito;

, mostra fotografica contro la violenza sulle donne, al Museo di Roma, Sale piano terra, fino al 5 giugno 2022, evento gratuito; “NEEEV. Non è esotico, è vitale. Fotografie di Begoña Zubero” , Museo di Roma in Trastevere, dal 20 gennaio al 22 maggio;

, Museo di Roma in Trastevere, dal 20 gennaio al 22 maggio; “Labirinti InTrastevere” , Museo di Roma in Trastevere, fino all’8 maggio;

, Museo di Roma in Trastevere, fino all’8 maggio; “Dante nelle sculture di Pietro Canonica” , Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, fino al 30 aprile, evento gratuito;

, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, fino al 30 aprile, evento gratuito; “Prima, donna. Margaret Bourke-White”, Museo di Roma in Trastevere, fino al 30 aprile.

Per ulteriori informazioni: www.museiincomuneroma.it

Da non perdere alla Galleria Borghese di Roma la mostra “Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura” (aperta fino al 22 maggio). La Galleria è aperta da martedì a domenica, dalle 9.00 alle 19.00.

Mostre da vedere a Milano

Il museo di Palazzo Reale è aperto da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 19.30 (il giovedì chiude alle 22.30). Chiuso il lunedì.

Le mostre da vedere:

“Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano” , fino al 5 giugno;

, fino al 5 giugno; “Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto Memoria” , fino al 5 giugno;

, fino al 5 giugno; “Joaquin Sorolla. Pittore di luce” , prima grande mostra dedicata al pittore spagnolo, fino al 26 giugno;

, prima grande mostra dedicata al pittore spagnolo, fino al 26 giugno; “Ritratte – Direttrici di musei italiani”, a ingresso gratuito, prorogata al 1° maggio;

Per ulteriori informazioni: www.palazzorealemilano.it

Le altre mostre da vedere a Pasqua

Ecco gli altri eventi da non perdere a Pasqua