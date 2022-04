Offerta pazzesca: quest’estate si vola in Sicilia con 4 euro!

La promozione per volare in Sicilia a Palermo e a Catania nell’estate 2022. Prezzi a partire da 4.99 euro

La Sicilia ha tutto quello che si può desiderare da una vacanza in estate. Mare da sogno, spiagge caraibiche e natura rigogliosa. E poi borghi incantevoli e tranquilli adagiati sul mare, ma anche vita notturna scatenata in città bellissime, siti archeologici da visitare e come se non bastasse la Sicilia ha pure una cucina strepitosa. Ed approfittando della promozione Wizzair questo paradiso quest’estate vi costerà poco più di 4 euro!

Com’è possibile un prezzo così basso? La Wizzair propone voli da tutta Italia per la Sicilia, Palermo e Catania, a giugno e luglio 2022 a partire da 4.99 euro. Spulciando il sito della compagnia low cost si trovano offerte da non farsi scappare!

Offerta Sicilia con Wizzair per l’estate 2022

La Wizzair è una compagnia low cost con sede in Ungheria che vola in tutta Europa e non solo: ben 41 Paesi dal Bahrein all’Oman, dall’Egitto al Portogallo. In Italia la Wizzair fa scalo in 25 aeroporti collegando così tutto lo Stivale. Tra le mete di mare per le vacanze nel nostro Paese la compagnia vola in Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia.

In Sicilia la Wizzair serve Lampedusa, Palermo e Catania. E proprio per queste due ultime destinazioni si trovano alcune delle offerte più interessanti per l’estate 2022. Voli a prezzi bassissimi: a partire da 4.99 euro. Pensare con anticipo alle vacanze conviene e la Sicilia è una meta straordinaria dove andare.

Si parte il 7 luglio 2022 alle ore 8.40 da Roma per Catania e si pagano appena 4.99 euro. Si torna domenica 10 se volete fare un weekend lungo o giovedì 14 se volete fare una vacanza di una settimana e pagate anche il ritorno solo 4.99 euro.

Da Milano Malpensa si parte per Palermo mercoledì 13 luglio alle 8.30 e si arriva alle 10.15. Prezzo 4.99 euro. Si riparte venerdì 15 luglio sempre per 4.99 euro o se volete restare un po’ di più ripartite il 20 luglio a 14.99 euro.

La tariffa più vantaggiosa di Wizzair

Se volete risparmiare però sappiate che dovete partire leggeri. I biglietti a prezzi così bassi sono infatti della tariffa basic ovvero quella che permette di portare con sè solo un bagaglio a mano. Si intende una piccola borsa o uno zaino che si deve sistemare sotto il sedile.

Se volete portare con voi in cabina anche un trolley dovete acquistare il Wizz Priority che ha un costo medio per volo di 16 euro. Alternativa è imbarcare il bagaglio – si parte dai 20 euro per il trolley da 10 kg – oppure acquistare un’altra tariffa come la Wizz go che consente il bagaglio da stiva da 20 kg, il bagaglio a mano e il trolley.

La Sicilia con Wizzair e le sue promozioni per l’estate 2022 costa davvero pochissimo. Non avete più scuse per non partire!