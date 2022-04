5 frasi e 5 parole in spagnolo che devi conoscere prima di una vacanza

Se state per partire per una vacanza in Spagna, ecco 10 frasi in spagnolo che dovreste proprio conoscere per non trovarvi mai in difficoltà!

A meno che non siate poliglotti, o con una estrema passione per le lingue, difficilmente prima di partire per un viaggio all’estero vi metterete a studiare gli idiomi del posto. Nei paesi anglofoni possiamo risalire a ciò che abbiamo studiato a scuola, ma per le altre lingue potrebbe diventare un po’ complicato.

Dalle esperienze fatte in giro per il modo ci siamo resi conto però che, durante una vacanza all’estero, potrebbe bastare anche sapere 10 frasi “salvavita” nella lingua locale per riuscire a fare più o meno tutto! Per questo motivo abbiamo deciso di condividere con voi le frasi in spagnolo che, secondo noi, è necessario conoscere prima di partire.

Spagnolo: 5 frasi utili in viaggio

Lo spagnolo, soprattutto per noi italiani, viene considerata come una lingua più facile da capire e da parlare durante una vacanza. Molto probabilmente perché alcune parole somigliano alle nostre, ma altre invece sono proprio differenti. Ecco allora 10 frasi da sapere in spagnolo prima di partire.

Non si trovano i miei bagagli, cosa devo fare?

Mis maletas no se encuentra. ¿Qué tengo que hacer?

Siamo partiti dall’ipotesi peggiore di frase da dover dire in aeroporto in Spagna se si fossero persi i vostri bagagli, ma nella foga del momento è meglio sapere cosa dire non vi pare? Sono allergico alle noci

Soy alergico a las nueces

Una frase facile, ma fondamentale da dire al ristorante prima di ordinare. Noi in questo caso abbiamo preso ad esempio le noci, ma potrete tranquillamente cercare l’alimento che interessa a voi. Quali sono gli ingredienti di questo piatto?

¿Cuáles son los ingredientes de este plato?

Altra informazione importante da chiedere al ristorante è questa perché ci può aiutare a capire meglio cosa si nasconde dietro ad un nome particolarmente invitante. Fate attenzione perché alcuni piatti, come quelli tipici di Madrid, possono avere come ingrediente principale interiora o orecchie! E non è uno scherzo. Scusa. Puoi parlare più lentamente?

Lo siento. ¿Puedes hablar más despacio?

Mai e poi mai rinunciare a provare a capire e parlare la lingua locale. Quindi prima di lasciarvi andare alla dichiarazione “Sono italiano”, provate a chiedere all’interlocutore di parlare più lentamente. Da che parte devo andare?

¿En qué dirección debo ir?

C’è Google Maps, è vero. Ma se avete un momento di confusione e non sapete in quale direzione camminare o in quale “verso” prendere un autobus meglio sempre chiedere per sicurezza!

Cinque parole spagnole a cui bisogna fare attenzione

Ora che abbiamo cinque frasi cardine da sapere in spagnolo e utili per viaggiare, arrivano i cinque consigli di Viagginews sulle parole che definiamo come “falsi amici” in spagnolo!

Olio : il nostro amatissimo olio in Spagna si chiama “Aceite”. Assomiglia moltissimo al nostro termine, aceto, ma fate attenzione a non confondermi.

: il nostro amatissimo olio in Spagna si chiama “Aceite”. Assomiglia moltissimo al nostro termine, aceto, ma fate attenzione a non confondermi. Scusami : di getto diremmo “escúchame”, che invece vuole dire “ascoltami”. Per richiamare l’attenzione di qualcuno in modo educato, magari per farsi fare una foto, meglio dire “Perdóneme” o “Perdona”.

: di getto diremmo “escúchame”, che invece vuole dire “ascoltami”. Per richiamare l’attenzione di qualcuno in modo educato, magari per farsi fare una foto, meglio dire “Perdóneme” o “Perdona”. Stanza : se una volta arrivati in albergo vi parlano di habitación non è sbagliato. Non avete prenotato una intera casa, in spagnolo si dice così. Vi sembra assomigliare di più all’italiano il termine “Cama”, ma vuol dire “letto”.

: se una volta arrivati in albergo vi parlano di habitación non è sbagliato. Non avete prenotato una intera casa, in spagnolo si dice così. Vi sembra assomigliare di più all’italiano il termine “Cama”, ma vuol dire “letto”. Salire : quando si chiedono indicazioni e sentite dire “Salir” non vi stanno dicendo di salire. In Spagna il termine così simile al nostro significa “uscire”. Salire si traduce con Subir

: quando si chiedono indicazioni e sentite dire “Salir” non vi stanno dicendo di salire. In Spagna il termine così simile al nostro significa “uscire”. Salire si traduce con Subir Caldo: se sul menù di un ristorante leggete caldo, non significa che il piatto è piacevolmente riscaldane. In spagnolo caldo significa brodo, quindi quel piatto probabilmente è una minestra o qualcosa in brodo!

Ora siete pronti, queste sono frasi e parole utili per un viaggio in spagnolo. Compresi i famigerati false friends da cui diffidare!