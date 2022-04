Lauda, il vettore low cost austriaco facente parte del gruppo Ryanair, apre una massiccia campagna di assunzioni. Ecco come e dove andare per candidarsi.

Lavorare viaggiando, si sa, è una sorta di privilegio e non sono molte le professioni che concedono questo lusso. Una di queste è sicuramente quella di hostess o steward a bordo degli aerei e, per questo, ogni volta che le compagnie aeree aprono delle posizioni c’è una corsa alle candidature. Ecco allora che la notizia delle giornate di recruiting di Crewlink per Lauda, del gruppo Ryanair fanno gola a molti.

Iniziano domani, 2 aprile 2022, le giornate di candidature per lavorare con il gruppo Ryanair, Lauda, in Italia. Le posizione aperte sono molte perché il gruppo è alla ricerca di circa 50 membri del personale di cabina che serviranno a supportare tutti i voli aggiuntivi in programma per l’estate in Italia.

Dove candidarsi?

Per candidarsi ad entrare nel mondo di Lauda, compagnia aerea low cost austriaca che copre più di 80 rotte europee e che fa parte del gruppo Ryanair, il primo giorno utile, come abbiamo anticipato, è domani, 2 aprile presso l’hotel Tor Vergata. Gli altri appuntamenti, come riporta TTG, saranno poi a Catania il 3 e 4 aprile presso l’albergo NH a Catania Centro e a Napoli nei due giorni successivi all’Hotel Cristina. Ultimi giorni utili per candidarsi sono l’8 e il 9 aprile all’Ibis Style Palermo.

Qui trovate tutte le informazioni aggiuntive anche sugli orari!

Quali sono i vantaggi di lavorare viaggiando?

Ma perché questa tipologia di lavoro dovrebbe interessare i viaggiatori? Certo, non si ha la possibilità di rimanere molto tempo a terra in luoghi sconosciuti perché i voli sono piuttosto serrati. Tuttavia questo è sicuramente un primo step per iniziare ad abbandonare la solita routine e tuffarsi in un universo lavorativo poliedrico, ricco di possibilità di crescita o di carriera e che comunque vi farà uscire dalla vostra realtà locale.

Che ne dite? È arrivato il vostro momento per candidarsi a lavorare con il Gruppo Ryanair?