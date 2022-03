Si chiama Minatore Smeraldino e al contrario del nome quasi simpatico, questo è un killer spietato.

Una specie aliena, ossia un insetto non nativo dell’America, sta mettendo a rischio la sopravvivenza di oltre un milione e mezzo di alberi. Sembra che questo animale per quanto piccolo, sia letale e potrebbe uccidere moltissima vegetazione locale.

A raccontare di questa rischiosissima specie animale è Focus che, in un approfondimento, spiega ai lettori la pericolosità dell’insetto Agrilus planipennis, il minatore smeraldino. Scopriamo allora come mai questo piccolo coleottero è così pericoloso per la salute degli alberi.

Cos’è il minatore smeraldino

Un coleottero, il minatore smeraldino, è in grado di uccidere più di un milione di alberi in America. Sembra assurdo e invece questa specie proveniente dall’Asia, arrivata negli USA circa 20 anni fa, sta lasciando una scia di alberi morti al suo passaggio. Un’ondata di devastazione che non accenna a fermarsi come spiegano gli studiosi in un approfondimento sul Journal of Applied Ecology. Sembra che entro il 2050 in America dovremo dire addio a oltre 1,4 milioni di alberi, quasi tutti frassini e quasi tutti collocati nelle aree urbane. Già perché proprio qui, in assenza di predatori e di temperature più calde, il minatore smeraldino si sta riproducendo incondizionatamente.

Perché è così pericoloso?

Il frassino è infatti l’albero più piantato nelle città americane e se viene attaccato dal minatore smeraldino il più delle volte non c’è salvezza. L’insetto infatti depone le sue uova nella corteccia del frassino, quando queste si schiudono le larve iniziano a scavare delle gallerie dentro il fusto, mangiando il legno e danneggiando irreparabilmente il frassino. Se questa specie aliena e invasiva non verrà fermata si rischia quindi di far sparire quasi completamente tutte le aree verdi di alcune grandi città americane.

Le specie aliene a cui fare attenzione

Tuttavia, questo coleottero non è l’unico insetto a dover destare attenzione. L’arrivo di animali provenienti da altri Paesi e altri ecosistemi è continuo e sono sempre molte le specie aliene che si insediano in un territorio nuovo minandone gli equilibri. Bisogna quindi stare sempre molto attenti, diversificare le piantagioni e allertare le autorità competenti quando si notano insetti o specie animali nuove che non si erano mai viste prima.