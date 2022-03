Costruisci un lavoro di cui essere entusiasta: diventa nomade digitale

Diventare nomade digitale è il desiderio di oltre il 64% degli italiani e il 10% ha già realizzato questo sogno.

Se ami viaggiare è molto probabile che il lavoro da impiegato o qualsiasi tipo di ruolo che ti costringa ad una scrivania sia per te una tortura. Avere la possibilità di girare il mondo continuando a guadagnare non è certo semplice e le professioni che lo permettono non sono tantissime. Parliamo di assistenti di volo, guide turistiche, operatori sulle barche da crociera e animatori.

Ma la maggior parte di noi fa un lavoro molto più classico. Nulla è perduto però: basta volerlo e potrete diventare nomadi digitali. Il nomadismo digitale è una tendenza che sta avendo un successo crescente tanto che il 64% degli italiani sogna proprio di realizzare questo traguardo, mentre il 10% circa ci è già riuscito.

Come diventare nomadi digitali?

Già perché diventare digital nomad non è assolutamente impossibile, anzi. L’unica condizione è quella di avere un impiego legato al mondo del digitale. Se, infatti, la maggior parte del vostro orario di lavoro lo trascorrete davanti al computer potete tranquillamente prendere il vostro pc, essere alle Bahamas e continuare fare ciò che stavate facendo in ufficio.

Stiamo semplificando, è vero, ma se siete liberi professionisti o se lavorate all’interno di un’azienda giovane e pronta a sperimentare nuove strade, il nomadismo digitale è il lavoro, anzi, è la tipologia di lavoro che vi renderà più felici in assoluto. Secondo un’analisi di Volagratis sono sempre di più gli italiani che si stanno informando su come intraprendere questa strada per trasferirsi in mete ben precise.

Le mete top per i nomadi digitali

Ciò che sognano i nuovi nomadi digitali italiani è trovare una località di destinazione che permetta loro di essere immersi nella natura. In alternativa si va alla ricerca di qualcosa di talmente strano e diverso dal solito che allontani dalla solita routine e che, preferibilmente, sia multiculturale e pieno di stimoli. La conditio sine qua non? Tutti vorrebbero trovare una sistemazione con una grande finestra da cui farsi ispirare e rigenerare. Analizzando questi sogni Volagratis ha trovato 7 destinazioni perfette per i nomadi digitali:

Canarie Bali Portogallo Argentina Croazia Baleari Liguria

Ci sono mete per tutti i gusti insomma se volevate trovare un po’ di ispirazione. Se, invece, avete le idee piuttosto chiare sul luogo in cui volete andare per diventare nomadi digitali non fatevi fermare da nessuno: vedrete, ne sarete entusiasti.