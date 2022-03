Da conoscere le ultime novità da Wizz Air: i voli della stagione invernale 2022-2023. Tutte le informazioni utili.

Mentre ci avviciniamo all’estate e le compagnie aeree hanno già annunciato i programmi per la nuova stagione che è iniziata a marzo, escono anche i piani di volo per la stagione invernale 2022-2023. Qui vi proponiamo le ultime novità da conoscere per programmare i vostri viaggi.

Dopo avervi annunciato i voli e le promozioni invernali di EasyJet, qui vi segnaliamo i nuovi voli del prossimo inverno di Wizz Air, la compagnia low cost ungherese che si sta affermando in Italia.

Wizz Air ha appena annunciato i nuovi collegamenti per la stagione invernale 2022-2023. I biglietti sono già in vendita. Ecco quali saranno le rotte attivate dalla compagnia low cost. Tutto quello che bisogna sapere.

Wizz Air lancia i voli della stagione invernale 2022-2023

È appena iniziata la nuova stagione primavera estate del trasporto aereo, le compagnie continuano a comunicare nuove notizie sui collegamenti e sui voli della stagione, ma già vengono anticipate le nuove rotte della successiva stagione autunno inverno. Tra queste compagnie c’è anche Wizz Air, che ha già messo in vendita i biglietti per i nuovi voli.

Per la stagione invernale 2022-2023, che va da ottobre a marzo dell’anno prossimo, la compagnia low cost ungherese Wizz Air ha comunicato il proprio piano operativo di nuovi voli. Il suo network comprende ben 1.100 rotte complessive, di queste 810 rotte saranno potenziate con un numero crescente di frequenze di voli. Nel complesso, l’offerta proporrà ben 120.000 voli e circa 26 milioni di posti.

Riguardo ai voli in partenza dall’Italia il prossimo inverno, aumenteranno quelli diretti verso le mete di vacanza al caldo. Da Milano Malpensa, infatti, sono in programma diversi voli per Lanzarote e Gran Canaria. Sempre per le Isole Canaria, segnaliamo anche i voli da Venezia a Tenerife, da Napoli a Fuerteventura e Tenerife. Sempre da Venezia, poi, è imperdibile il volo verso Sharm El Sheikh, la famosa meta di vacanze sul Mar Rosso.

Altri importanti collegamenti europei, infine, sono quello da Verona e da Torino per Varsavia. Queste sono due nuove tratte, verso la capitale della Polonia, che saranno attivate la prossima stagione autunno inverno. I nuovi collegamenti sono riportati da Travel Quotidiano.

Infine, ricordiamo anche le nuove tratte Wizz Air annunciate di recente per il piano di voli dell’estate 2022. Si tratta di ben 22 collegamenti diretti soprattutto verso mete italiane ma anche all’estero.

Segnaliamo il sito ufficiale di Wizz Air trovate ulteriori informazioni, sui nuovi voli e sulle numerose offerte di voli a prezzi scontati: wizzair.com