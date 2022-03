Primavera in Portogallo, l’evento da non perdere è questo

Se avete pensato di organizzare un weekend o una settimana di primavera in Portogallo, non potete perdere questo festival dei fiori a Madeira, un evento magico e colorato.

Primavera è sinonimo di fiori, profumi, colori e soprattutto ritorno alla bella stagione. Ecco perché in tante parti del mondo, questo periodo viene festeggiato con festival dedicati.

Questo accade anche a Madeira, la splendida isola del Portogallo, dove da aprile si può assistere la meravigliosa Festa da Flor. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché è un evento imperdibile.

Festa da Flor in Portogallo, benvenuta primavera

Madeira è un isola stupenda del Portogallo, a volte poco rinomata tra i turisti ma che davvero merita una visita per le bellezze che offre.

In particolare, in primavera, qui si svolge la Festa da Flor, ovvero il Festival dei Fiori, uno dei più belli in Europa. Quest’anno, inizierà il 5 maggio, per dieci giorni pieni di eventi e fiori meravigliosi.

Un tripudio di fiori a Madeira

Questo festival si tiene da più di 50 anni e attira molti visitatori da tutto il mondo. Il sabato mattina i bambini si riuniscono per costruire un grande muro di fiori chiamato ‘Muro della Speranza’. Ma l’evento principale è la sfilata dei fiori di domenica, una parata si tiene nella piccola città di Funchal.

La città sarà piena di colori, profumi e musica, un evento unico nel suo genere e davvero divertente da vedere. Madeira gode di un’impressionante stagione di fioritura tutto l’anno, grazie al suo clima subtropicale e al ricco suolo vulcanico: c’è anche un meraviglioso giardino di orchidee dedicato con oltre 7.500 specie.