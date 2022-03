Il trucco per vedere film e serie tv in aereo come se foste a casa

Come vedere film e serie tv comodamente in aereo anche se il vostro volo non è dotato di schermo? Ecco il video ingegnoso di TikTok che ve lo spiega.

Volare in aereo, soprattutto se si tratta di lunghe tratte che richiedono svariate ore di tempo, può risultare un po’ noioso.

Per questo motivo sui velivoli impegnati proprio in tratte a lungo raggio sono installati dei piccoli schermi che permettono ai passeggeri di guardare dei film. Ma se non ci fossero? Come si potrebbe fare a vedere film e serie tv? A darci una risposta è il social più all’avanguardia di tutti, TikTok, nato proprio con lo scopo di “spiegare cose”.

Come riporta Dove Viaggi, la clip di @stephenedwards008 che – non sappiamo se sia stato il primo utente a pensarlo e a postarlo – spiega come poter vedere i propri contenuti multimediali comodamente in aereo, anche se non c’è un servizio di intrattenimento “integrato” ha ottenuto oltre 10 milioni di views.

Di cosa parla veramente questo video

Vi vogliamo avvisare per tempo, prima che qualcuno di voi possa pensare che questo video nasconde la chiave segreta per vedere serie tv e film senza connessione. Non è così. Si tratta di uno video semplicissimo che, in realtà, mostra semplicemente come “appendere” il proprio smartphone al tavolino del sedile dell’aereo. E l’autore del video non è nemmeno l’unico ad averlo provato. Anzi.

Così facendo rimane sospeso nella stessa identica posizione in cui normalmente si trova lo schermo e voi potrete guardare film e serie tv senza l’ingombro del telefono in mano, proprio come se foste a casa.

Film e serie tv in aereo: senza wifi è impossibile

Idea ingegnosa, sia chiaro, e il video corto e semplice è in perfetto stile TikTok (e lo potete vedere qui) certo è che non risolve il problema dell’assenza di connessione. Senza esservi scaricati in anticipo i film o le serie tv che volete vedere diventa infatti praticamente impossibile guardare i vostri contenuti preferiti in volo. Chissà, magari prima o poi il wifi a bordo diventerà cosa comune anche nei voli super low cost. Vi piacerebbe?