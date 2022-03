Proposte di vacanze di primavera all’aria aperta: le occasioni dagli agriturismi da prenotare subito. Tutte le nuove offerte.

Finalmente è iniziata la primavera, con le sue belle giornate di sole e le temperature miti. Sebbene in Italia, soprattutto al Nord, ci sia bisogno di pioggia. Nonostante qualche giornata sia ancora fredda, è arrivato il momento di programmare le vacanze di primavera, rigorosamente all’aria aperta. Tra Pasqua, ponti di aprile, ma anche normali weekend, molti italiani organizzano le prime vere importanti partenze dell’anno.

Cosa c’è di meglio per una vacanza di primavera di un bel soggiorno in agriturismo? È la vera occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta, in tutta tranquillità, ad ammirare splendidi paesaggi, fare passeggiate ed escursioni, oppure rilassarsi in giardini fioriti a prendere il primo sole, giocare con i bambini, visitare qualche borgo o città d’arte nei dintorni.

Di attività da fare ne avete veramente tante. Gli agriturismi oggi propongono pacchetti vacanza sempre più ricchi, con soggiorno, pasti a base di cucina locale con prodotti locali e dello stesso agriturismo, piscina (anche se forse è ancora presto), centro benessere, attività rilassanti, sport, escursioni e visite. Non vi annoierete e potete scegliere anche di non fare nulla e dedicarvi all’ozio completo.

Per le vostre vacanze di primavera all’aria aperta, vi proponiamo le migliori offerte dagli agriturismi italiani.

Vacanze di primavera all’aria aperta: le occasioni dagli agriturismi

Con l’arrivo della primavera è arrivato il momento di organizzare le vacanze di stagione, tra periodo di Pasqua, 25 aprile, ponti e weekend. Dopo mesi trascorsi chiusi in casa e con molte nuove riaperture allentamento delle regole sanitarie contro la pandemia, l’ideale è programmare una bella vacanza all’aperto, magari in agriturismo.

Qui di seguito vi segnaliamo le migliori occasioni dagli agriturismi italiani per una vacanza di primavera all’aria aperta. Le offerte sono dal portale Agriturismi.it per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e altro. Ecco dove andare.

Gubbio (Perugia) – Umbria

Agriturismo La Contessa Quarter Horse

Offerta: Pacchetto latte di avena

Tipologia : Benessere

Trattamento: Pernottamento + colazione

A partire da: Sabato 1 Gennaio 2022

Valida fino al: Sabato 31 Dicembre 2022

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Prezzo: 70 euro a persona

Frontino (Pesaro e Urbino) – Marche

Agriturismo La Spiga D’Oro

Offerta: 3 notti di relax tra la natura

Tipologia : Natura

Trattamento: Pernottamento + colazione

A partire da: Lunedì 11 Aprile 2022

Valida fino al: Martedì 26 Aprile 2022

Numero notti: 3

Ospiti: 2

Prezzo: 135 euro a persona

Civitella Paganico (Grosseto) – Toscana

Agrihotel Relais Santa Genoveffa

Offerta: Pasqua 2022

Tipologia : Degustazione

Trattamento: Mezza pensione

A partire da: Martedì 12 Aprile 2022

Valida fino al: Mercoledì 20 Aprile 2022

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo: da 170 euro a persona

Manciano (Grosseto) – Toscana

Agriturismo Galeazzi

Offerta: Pasqua

Tipologia : Benessere

Trattamento: Pernottamento + colazione

A partire da: Venerdì 15 Aprile 2022

Valida fino al: Lunedì 18 Aprile 2022

Numero notti: 3

Ospiti: 2

Prezzo: 225 euro per la stanza

Cecina (Livorno) – Toscana

Agriturismo Il Nazareno

Offerta: Pasqua in relax vicino al mare

Tipologia : Natura

Trattamento: Pernottamento + colazione

A partire da: Venerdì 8 Aprile 2022

Valida fino al: Mercoledì 20 Aprile 2022

Numero notti: 2

Prezzo: 250 euro per l’appartamento

Montecarlo (Lucca) – Toscana

Agriturismo Saralisa

Offerta: Pasqua e 25 aprile

Tipologia : Famiglia

Trattamento: Solo pernottamento

A partire da: Martedì 5 Aprile 2022

Valida fino al: Venerdì 29 Aprile 2022

Numero notti: 3

Ospiti: 2

Prezzo: 390 euro per l’appartamento