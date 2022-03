Pasqua, la Colomba di Carlo Cracco è in vendita, ma il prezzo è incredibile. Quanto costa e dove comprarla

Arriva il momento di comprare la Colomba di Pasqua, ma quella di Carlo Cracco ha un prezzo incredibile. Ecco perché costa così e dove potete comprarla.

Pasqua 2022 si sta avvicinando e i migliori chef e pasticceri d’Italia stanno iniziando a realizzare il dolce pasquale per eccellenza: la colomba.

Anche Carlo Cracco, chef stellato ed ex giudice di Masterchef, si è mobilitato e come ogni anno ha messo in vendita sul suo sito la sua personalissima colomba di Pasqua. Ciò che potrebbe far storcere il naso è il prezzo, ma sicuramente data la qualità della materia prima e la particolarissima ricetta, non ci si poteva aspettare nulla di diverso. Scopriamo allora insieme quanto costa la colomba di Carlo Cracco e dove è possibile acquistarla.

Quanto costa la colomba di Cracco?

Carlo Cracco sul suo sito ha messo in vendita le sue personali versioni della Colomba di Pasqua: classica, al pistacchio e al cioccolato. Come vi abbiamo anticipato il prezzo di questi dolci pasquali non è certo low cost, anzi. Per quella classica il costo è di 46 euro, mentre per la versione al cioccolato e al pistacchio saliamo a 48 euro. Certo, non è per niente un acquisto economico, ma il prezzo come sempre va anche messo in relazione a svariati fattori.

Dal nome del brand, che porta con sé una garanzia di qualità, passando per la scelta delle materie prime e la lavorazione artigianale dei prodotti. Quella al pistacchio infatti è arricchita da una glassa al cioccolato bianco e pistacchio con una farcia al pralinato e al pistacchio. La colomba al cioccolato invece ha all’interno arance e albicocche candite di Agrimontana.

Dove acquistare la colomba pasquale dello chef?

Se avete deciso che, al di là del prezzo, la Colomba di Pasqua di Carlo Cracco è un regalo interessante da fare ad amici o parenti sappiate che dovete affrettarvi ad acquistarla. Per ora è disponibile sullo shop online dello chef e potete comprarla comodamente da casa.