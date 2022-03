Lavorare viaggiando per il mondo: 500 assunzioni in arrivo con Costa

Costa Crociere apre una massiccia campagna di assunzione. Fra le professionalità richieste anche quelle di addetto alle escursioni: lavorare viaggiando non è mai stato così bello.

Se siete appassionati di viaggi e adorate partire alla scoperta del mondo, è probabile che un lavoro sedentario non faccia per voi. Qualora abbiate deciso di dare una scossa alla vostra carriera, oppure abbiate deciso di ricominciare da zero, sappiate che Costa Crociere ha in programma l’assunzione di oltre 500 persone a bordo della sua flotta.

I vantaggi di lavorare con Costa

Lavorare a bordo di una nave da crociera è sicuramente impegnativo, ma allo stesso tempo vi permetterà di raggiungere località incredibili. Sfruttando poi i giorni di riposo e gli sbarchi dei passeggeri non è nemmeno così improbabile ottenere la possibilità di visitare qualche luogo magico.

Quali sono i posti disponibili per lavorare con Costa Crociere?

I posti disponibili, come abbiamo anticipato, sono oltre 500 e le figure professionali sono molte. Compresa quella di addetto alle escursioni che vi permetterà di accompagnare i turisti in giro per destinazioni e mete esotiche. Ci sono anche poi molti posti dirigenziali, tecnici o legati all’intrattenimento degli ospiti sulle imbarcazioni.

Come candidarsi, dove inserire il curriculum e i requisiti

La campagna di assunzioni di Costa Crociere durerà fino alla fine della primavera e, chi sarà assunto, potrà imbarcarsi in una delle 12 navi della flotta. L’idea della compagnia, infatti, è quella di offrire un servizio completo e a pieno regime per i suoi ospiti. Esattamente come prima della pandemia.

Per inviare la vostra candidatura dovete cliccare su https://career.costacrociere.it/ e controllare di avere i requisiti indispensabili per candidarsi. Sebbene ci siano alcune differenze, in linea di massima è richiesto:

Diploma

Conoscenza dell’inglese

Esperienza Pregressa in ruoli analoghi

Tutte le informazioni complete le potete trovare comunque sul sito di riferimento della Costa Crociere. Insomma, sembra che le opportunità di lavorare viaggiando stiano finalmente tornando in auge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costa Crociere Careers (@costacrocierecareers)

Dopo anni in cui, purtroppo, l’ultimo dei nostri pensieri era viaggiare, ora non solo abbiamo nuovamente voglia di partire, ma abbiamo anche capito quali sono i nostri bisogni. Se per voi è quello di visitare il mondo, la campagna di assunzione di Costa Crociere è senza dubbio la migliore per voi.