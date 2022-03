All’estremità, occidentale del Golfo della Spezia, di fronte al bellissimo borgo di Portovenere, si trova l’Isola della Palmaria, una piccola oasi di benessere.

L’isola ligure è raggiungibile tutto l’anno da Portovenere con il cosiddetto “barchino dei residenti” ed in estate anche da La Spezia con comodi traghetti. Nel primo caso si arriva in località Terrizzo, nel secondo in località Pozzale. Sono tanti i posticini dell’isola per trascorrere qui del tempo con la propria famiglia. Elenchiamo i più belli.

I punti da non perdere dell’Isola Palmaria

Punta Secco

La spiaggia di Palmaria più frequentata è quella situata proprio di fronte l’abitato di Portovenere, in località Punta Secco. Si tratta di una spiaggia libera, nella quale potrete posizionarvi dove meglio credete. Durante l’estate, è comunque attiva anche un’area attrezzata gestita dal bar-ristorante Il Gabbiano.

Sentiero dei Condannati

Il Sentiero dei Condannati, parte proprio dalla località di Terrizzoe permette di raggiungere la vetta dell’isola con un dislivello di circa 180 metri, perlopiù all’ombra dei boschi. Il nome attribuito al percorso potrebbe in un primo momento scoraggiare qualche escursionista. In realtà, il Sentiero dei Condannati non è particolarmente faticoso. Il suo nome è dovuto al fatto che nell’800 veniva quotidianamente percorso dai carcerati costretti ai lavori forzati, impegnati nella costruzione del Forte Cavour.

Cave Abbandonate

Come dicevo, l’Isola Palmaria ha rappresentato per molto tempo un importante sito per l’estrazione di marmo. L’ultima cava a chiudere, negli anni ’80, fu quella situata nella punta meridionale di Palmaria, che oggi appare insolitamente piana, livellata, suppongo proprio a causa dell’attività estrattiva. In questa zona (quella proprio di fronte l’isola di Tino, a pochi passi dalla spiaggia del Pozzale), sono ancora visibili le dimore degli operai ed i moli che servivano per imbarcare i blocchi di marmo.

Le Falesie Occidentali della Palmaria

Ho già avuto modo di dire che la parte più spettacolare dell’Isola Palmaria sia a mio avviso quella occidentale, lungo la quale altissime falesie si tuffano direttamente in mare. A vederlo, questo impervio tratto di costa, sembra la naturale prosecuzione del promontorio del Muzzerone, alle spalle di Portovenere e del golfo dei poeti (verosimilmente, dal punto di vista geologico, lo è davvero).

Come arrivare sull’Isola Palmaria

Per raggiungere l’Isola Palmaria bisogna prendere uno dei traghetti che partono da La Spezia oppure da Portovenere (questi sono i più pratici, ma vi sono altri). In entrambi i porti di partenza probabilmente avrai la difficoltà di trovare posteggio per l’auto, anche se le variabili del periodo dell’anno, dall’orario in cui arrivi, del parcheggio a pagamento e non (senza dimenticare quella della fortuna) giocano un ruolo indubbiamente importante! L’alternativa sono i mezzi pubblici. Puoi raggiungere in autobus La Spezia oppure Portovenere, partendo da Fosdinovo.

Considerando il tempo necessario per raggiungere Portovenere, prendere qui il traghetto per raggiungere la Palmaria, può essere una buona idea solo se si intende stare poche ore sull’isola. In tutti gli altri casi il porto di La Spezia è indubbiamente la scelta migliore: in circa mezz’ora il traghetto vi porterà sull’isola, dal quale potrete godervi una visuale privilegiata proprio al centro del golfo spezzino.

Biglietti, orari e prezzi

Il servizio di collegamento da Portovenere alla Palmaria è effettuato dalla “Cooperativa Barcaioli Portovenere”: https://www.barcaioliportovenere.com/

Per la tratta da La Spezia (e altri porti di partenza) il servizio è svolto dal “Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo Dei Poeti”: https://www.navigazionegolfodeipoeti.it/

L’imbarco è sulla Passeggiata Morin, alla Banchina Revel. I biglietti possono essere acquistati direttamente al momento dell’imbarco.