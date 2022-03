Nascosto tra i vicoli di Genova. Ai sui inizi si entrava solo se qualcuno ti infilava la chiave in tasca. Oggi è sufficiente conoscere la parola d’ordine, per conoscere la parola d’ordine, bisogna sapere un numero di cellulare. Basta uno squillo, ed entro pochi minuti arriva via sms il lasciapassare. E’ sempre legata al titolo di un film e cambia ogni sera. Il Malkovich se ne sta nascosto nei sotterranei di una hamburgeria. Una porta di legno nasconde le scale. La gente entra, e non esce più perché l’uscita è diversa dall’entrata, come in molti speakeasy originali dell’America proibizionista.

Cotton Club: il bar dove il bartender ha sempre ragione Al Cotton club il divertimento si prende davvero seriamente. Tra le regole del locale si precisa che il bartender ha sempre ragione, che è meglio dimenticarsi del cellulare, che si preferiscono compagnie piccole per servire cocktail grandi. Nel gusto e nella presentazione. Altra regola fondamentale: “Se stai bevendo per dimenticare, paga in anticipo”. Si trova a pochi passi all’università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Come nel famoso night club di Harlem, a cui si ispira il nome, le serate vengono animate con spettacoli teatrali, trii jazz e cocktail di qualità. Il primo speakeasy di Venezia Chapel Club si trova in una cappella sconsacrata, esclusiva e segreta. Per entrare serve una parola d’ordine e si entra. Poltrone e sgabelli in pelle, candele, grammofono e tavolini bassi. L’ambiente non è esattamente un retrobottega o uno scantinato, (che non poteva chiamarsi diversamente) . È il primo speakeasy di Venezia, gestito da Valorizzazioni Culturali/Art Events che si impegna a recuperare edifici storici rivalorizzandoli con eventi, mostre, performance. Rasputin: il ritrovo di Firenze Il Rasputin a Firenze sorge in quello che era il ritrovo per i militanti di Lotta Continua negli anni ’70. Le ricette dei cocktail sono originali del fine ‘800 e la cura dei dettagli è a livello quasi maniacale: persino il ghiaccio deve rispondere ad alti standard qualitativi e raffreddare senza annacquare il drink. Ottimi i distillati artigianali, come la Vka: la vodka toscana prodotta con il grano biologico del Mugello. Lo speakeasy romano Il Jerry Thomas Project nasce a Roma nel 2009 ed è uno dei primi Speakeasy d’Italia. Progetto realizzato con passione da Antonio Parlapiano, Roberto Artusio, Leonardo Leuci e, in seguito, Alessandro Procoli. Da allora il locale è sempre in gran fermento. Serate sempre piene, cocktail di alta qualità ma non solo! L’Antiquario: il locale nascosto di Napoli Niente vino e birra, l’Antiquario è il tempio dei cocktails. L’indirizzo non è segreto (civico 2 di via Vannella Gaetani a Chiaia), ma il portone in legno è sempre chiuso e senza insegna. Troverai i cocktail che hanno fatto la storia della mixology e potrai godere di un’atmosfera unica: una porta di legno, una vetrina imperscrutabile e un faretto che illumina bicchieri di vetro intagliato, coppette e sifoni da seltz dall’intramontabile fascino retrò. Speak Easy Lo Speak easy di Bari è stato fondato da Vincenzo Mazzilli e Nicola Milella. Per entrarci bisogna procurarsi il numero di uno dei due gestori e attendere con la stessa impazienza di un adolescente innamorato, di ricevere una risposta positiva. Una volta entrati troverete l’ambientazione tipica degli anni ‘20 e cocktail classici. Un tuffo nell’epoca coloniale con il Mezcal Espadin, oppure nel pre-proibizionismo con il Crocusta, fino al The day after del proibizionismo. Insomma gli speakeasy sono davvero i bar più cool del momento, e questi sono i più belli d’Italia.