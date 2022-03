Napoli: camminare bendati in pizza Plebiscito tra leggenda e realtà

Cosa ci vorrà per attraversare Piazza Plebiscito a Napoli? Sarà facile attraversarla senza cambiare traiettoria, pensate. E invece, provate a bendarvi e attraversatela, segnate il punto di partenza e poi vedete dove arrivate.

Il motivo di questo “gioco” deriva da un’antica leggenda. In piazza Plebiscito sono posizionate due statue a cavallo di Antonio Canova, e il gioco consiste nell’attraversare la piazza bendati con l’obiettivo di fare un percorso diritto, passando attraverso le due statue. Chiunque ci abbia provato… ha fallito nell’impresa. Questo è uno dei misteri e delle leggende di Napoli.

Bendati e cammina in Piazza Plebiscito a Napoli

Attraversare Piazza Plebiscito bendati è un gioco che risale all’antichità, ma chiunque ci provi si ritrova da tutt’altra parte rispetto all’obiettivo delle due statue. A questo mistero è legata una leggenda che ruota intono alla regina Margherita. Si narra, infatti, che la regina una volta al mese concedesse la salvezza ad un prigioniera a patto che riuscisse a superare questa prova. Partendo da Palazzo Reale, il prigioniero ad occhi chiusi, doveva riuscire ad arrivare in mezzo alle due statue. Le notizie narrano che nessun prigioniero riuscì nell’impresa.

Quali sono le percezioni sensoriali

In realtà si è provato a dare una spiegazione scientifica a questa faccenda e la motivazione sarebbe di natura neuropsichiatria. Camminando bendati alcune nostre percezioni sensoriali si perdono, in particolare quella dell’equilibrio e nell’attraversare la piazza siamo guidati da altri sensi, come i rumori e sensazioni epidermiche. Per questo è facile sbagliare. Ma non è tutto, l’attraversamento di Piazza Plebiscito a Napoli viene reso ancor più difficile dal suolo pendente ed irregolare.