Festa della Donna 2022: la frasi più belle da inviare via whatsapp o sms, gli auguri, i biglietti

L’8 marzo è la Giornata internazionale della donna e in questo 2022, mentre la guerra infuria nel cuore dell’Europa, sono le donne un faro di speranza in questo dramma. Sono loro infatti che stringono a sé i piccoli da portare in salvo, sono le donne ucraine che preparano le molotov per la resistenza, sono le donne russe che scendono in piazza a protestare contro la guerra nonostante rischino il carcere, sono le donne ucraine che accolgono un soldato russo e gli danno il cellulare per chiamare la madre. Ma non c’è nemmeno una donna seduta al tavolo dei negoziati fra Russia e Ucraina.

E con l’eco della guerra che arriva fino a noi oggi più che mai vogliamo mandare un messaggio alle nostre amiche, mogli, sorelle e madri. Ma cosa scrivere per fare gli auguri alle donne? L’8 marzo si ricordano le donne che nel corso della Storia sono state emarginate, umiliate, private di diritti, oggettivizzate. Una giornata per ricordare quante battaglie sono state fatte per conquistare un po’ di parità e quanto ancora c’è da fare. La strada infatti è ancora lunga.

Quali auguri quindi sono i migliori da fare, le frasi più belle, il biglietto d’auguri migliore da inviare per whatsapp o per sms.

Auguri per la Festa della Donna 2022

Per la Festa della Donna migliaia di rametti di mimosa (virtuali e reali) saranno consegnati nella mani di donne di tutte le età, ma a fare la differenza sarà quello che si dirà o che verrà scritto. Far colpo su una donna non è un’impresa facile, colpire la sua immaginazione e le sue emozioni neanche, ma con queste frasi belle vi sarà più facile.

Gli auguri da fare per la Festa della Donna 2022 sono inviti e desideri per un futuro di pace. Sono frasi che racchiudono l’importanza di essere donna e la speranza che questo sia sempre più un vantaggio nel mondo; che l’essere donna non significhi guadagnare di meno, essere un oggetto sessuale o solo un angelo del focolare; essere donna significa poter essere se stesse sempre e senza limitazioni di genere.

Oggi è il giorno in cui il tuo essere speciale viene festeggiato da tutti. Auguri!

Sii sempre chi vuoi essere: pugile o dama non importa, l’importante è che tu sappia di poter essere sempre chi vuoi!

Senza di te il mondo non potrebbe esistere. Grazie di esserci.

Tu illumini il mondo. E in questo giorno il mondo si accorge del suo sole. Auguri

Sei donna. E in questa frase è racchiuso un universo immenso che nessuno mai potrà delimitare.

Forza e fragilità, coraggio e pazienza, amore e perdizione. Un essere unico, speciale, a cui dire sempre grazie.

Frasi e aforismi per la Festa della Donna

La donna oltre a crearlo il mondo, lo fa anche girare. Per questo poeti e scrittori, ma anche artiste e scienziate, hanno scritto, detto o pronunciato frasi riguardo l’esser donne. Frasi importanti e belle, aforismi che restano nel tempo e sono perfetti come dedica per un biglietto d’auguri nel giorno della Festa della Donna.

Se solo le donne comprendessero il proprio valore, la propria forza e la usassero per salvare i mariti, i fratelli e i figli. Per la salvezza di tutti gli uomini. [L. Tolstoj]

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. [Rita Levi Montalcini]

Una donna libera è il contrario di una donna leggera. [Simone de Beauvoir]

Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna? [Virginia Woolf]

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai. [Oriana Fallaci]

Per tutte le violenze consumate su di Lei,

per tutte le umiliazioni che ha subito,

per il suo corpo che avete sfruttato,

per la sua intelligenza che avete calpestato,

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,

per la libertà che le avete negato,

per la bocca che le avete tappato,

per le ali che le avete tagliato,

per tutto questo:

in piedi, Signori, davanti ad una Donna.

[William Shakespeare]

Date a una donna le scarpe giuste e conquisterà il mondo. [Marylin Monroe]

Non si nasce donne, si diventa [Simone De Beauvoir]

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. [Margaret Thatcher]

Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli uomini [Joseph Conrad]

Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione [Marylin Monroe]

E nel vostro messaggio di auguri per la festa della Donna assieme a una di queste frasi o le frasi per donne coraggiose scrivete un pensiero per la destinataria. Ogni persona è unica e bellissima ed è questo a renderla speciale.