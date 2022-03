Una città italiana è nella top 3 delle destinazioni più soleggiate d’Europa

La classifica delle tre città più soleggiate d’Europa: ecco quale destinazione italiana è stata premiata.

Quando si cerca un meta per le vacanze, oppure una città dove trasferirsi il fattore meteorologico è di grande importanza. Soprattutto per chi è meteoropatico decidere di trasferirsi dove il sole è raro non è una scelta saggia, anzi. Meglio allora cerca la città più soleggiata d’Europa che, in questo caso, è Alicante!

Voliamo in Spagna allora e scopriamo perché e chi ha eletto questa meta come la migliore per quanto riguarda le condizioni meteo. Ma non solo, scopriamo anche tutte le altre prime tre posizioni di questa classifica dove, sorpresa delle sorprese, troviamo anche una città italiana.

Alicante è la città più soleggiata d’Europa

A stilare questa classifica è il portale di viaggi Holidu che ha scovato come la città più soleggiata d’Europa sia la straordinaria Alicante, in Spagna, precisamente nella famigerata Costa Blanca. Questa città è una meta super interessante per i turisti di tutto il mondo: portuale, quindi ricca di fermento e di vita. Ma anche luogo dove tante culture si incontrano e si intrecciano. Collocata ai piedi del Castello di Santa Barbara, Alicante è una città dove ci sono in media 349 ore di sole al mese e una temperatura media da sogno: 19 gradi.

Catania, prima in Italia per ore di sole

Ma non mancano anche le città italiane in questa top 3. Ve lo avevamo già preannunciato e infatti al secondo posto della classifica della città più soleggiate d’Europa troviamo la bellissima Catania. Siamo sulla costa orientale della Sicilia e qui ci sono in media 347 ore di sole tutti i mesi. Senza contare poi le bellezze storiche e culturali di questa destinazione incredibile tutta nostrana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Marigliano (@antoniomarigliano97)

Murcia, medaglia di bronzo tra le mete piene di sole

Terzo ed ultimo posto è invece Murcia. Torniamo in Spagna quindi dove in media si contano 346 ore di sole al mese. Siamo nel sud-est della nazione e questa è sicuramente un destinazione accattivante e super interessante per una vacanza estiva. Ma non solo, Murcia è una vivace città universitaria con un centro storico che si snoda a partire da Plaza Cardinal Belluga, fulcro architettonico della città.

Allora che ne dite? Siete pronti a partire verso una meta super soleggiata in Europa per godersi la meraviglia del caldo e del sole?