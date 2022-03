La festa del pene esiste davvero: ecco dove si svolge

Manca poco ad uno degli eventi più movimentati dell’anno in Giappone. Si tratta del festival di Kanamara Matsuri di Kawasaki. Si tratta del festival del pene più famoso del mondo che si svolge ad aprile e consiste in un’energica processione di tre templi portatili dalla forma fallica e di una varietà di cibi e prodotti a tema.

“Kanamara” nasce diverse centinaia di anni fa e originariamente significava “ostacolo alla pratica buddista” ma è diventato un eufemismo per gli organi genitali maschili. Per tradizione, i lavoratori e le lavoratrici del sesso venivano al festival a pregare per la protezione contro le malattie di trasmissione sessuale.

Oggi è famoso soprattutto per i tre mikoshi dalla forma fallica o santuari portatili, che i partecipanti conducono in processione. Nel corso degli anni piuttosto che concentrarsi sull’industria del sesso, il tema si è gradualmente trasformato in un rito di fertilità più generico e dedicato al lieto esito della gravidanza e del matrimonio tanto che oggi i profitti dell’evento sono devoluti alla ricerca sull’HIV.

Dove si svolge il Kanamara Matsuri

Il Kanamara Matsuri si tiene a Kawasaki, che si trova a breve distanza in treno dalle principali stazioni di Tokyo. Il santuario di Kanayama-jinja, sede del festival, si trova a pochi minuti a piedi dalla stazione Kawasaki-Daishi sulla linea Keikyu Daishi. La stazione Kawasaki-Daishi dista circa 15 minuti dalla stazione di Yokohama. Il tempo di percorrenza da Shinjuku è di circa 45-50 minuti sulle linee JR Yamanote o Keikyu.