Andiamo alla scoperta di quattro zuppe considerate tra le più buone del mondo che vi faranno viaggiare con i loro sapori unici.

Non esiste un momento dell’anno in cui una zuppa non è gradita. Estate o inverno, ci sono dei momenti in cui il nostro corpo richiede proprio di essere nutrito con questo piatto così particolare e variegato a seconda delle tradizioni e delle ricette del luogo in cui ci si trova. Così, grazi ad un bell’approfondimento della CNN, siamo riusciti a fare una sorta di viaggio attorno al mondo, tramite le zuppe! E abbiamo trovato quelle che, almeno secondo noi, sono le più buone in assoluto.

Zuppa: un piatto universale e buonissimo

La zuppa è sicuramente un piatto antico e, allo stesso tempo, universale. Al di là degli ingredienti, un bel piatto di zuppa o di minestra lo si trova praticamente in tutto il mondo ed è quell’alimento stile “copertina di Linus” che ci scalda il cuore e ci fa sentire protetti. Ovviamente ogni cultura ha il suo stile di realizzazione della zuppa e, in passato, a bollire nell’acqua ci si metteva di tutto, compresi gusci di tartaruga o pezzi di legno.

4 tipi di zuppe tra le più buone del mondo

Vediamo allora un po’ di ricette di zuppe buonissime e particolari, provenienti da tutto il mondo.

Banga, Nigeria : la prima zuppa che vi proponiamo ha come ingredienti principali il pesce gatto fresco, carne di manzo e frutti di mare essiccati. Il tutto accompagnato da abbondanti spezie come la noce moscata africana.

: la prima zuppa che vi proponiamo ha come ingredienti principali il pesce gatto fresco, carne di manzo e frutti di mare essiccati. Il tutto accompagnato da abbondanti spezie come la noce moscata africana. Caldo Verde, Portogallo : torniamo più vicini a casa con questa zuppa di verdure spesso arricchita con il chouriço portoghese per renderla ancora più sostanziosa e saporitva.

: torniamo più vicini a casa con questa zuppa di verdure spesso arricchita con il chouriço portoghese per renderla ancora più sostanziosa e saporitva. Gumbo, Louisiana : vi ricordate in Forrest Gump quando il Tom Hanks incontra il suo amico in guerra che parla sempre di gamberi? Bene, Bubba sta portando a conoscenza Forrest di una tradizione millenaria della Louisiana, la cultura di gamberi e la preparazione di una famosissima zuppa: il Gumbo. Qui troverete gamberi, pollo, ma anche salsiccia e tantissimi ingredienti che variano a seconda della famiglia e della regioone.

: vi ricordate in Forrest Gump quando il Tom Hanks incontra il suo amico in guerra che parla sempre di gamberi? Bene, Bubba sta portando a conoscenza Forrest di una tradizione millenaria della Louisiana, la cultura di gamberi e la preparazione di una famosissima zuppa: il Gumbo. Qui troverete gamberi, pollo, ma anche salsiccia e tantissimi ingredienti che variano a seconda della famiglia e della regioone. Harira, Marocco: non potevamo non portarvi in Marocco per assaggiare questo confortante sapore. Una zuppa di ceci, in brodo di pomodoro, aromatizzato con cannella, zenzero, curcuma e pepe. Potete trovare anche la versione “carnivora, con pezzi di carne d’agnello.

Che ne dite? Dopo questo viaggio tra le zuppe più buone del mondo non vi è venuta voglia di prepararne almeno una?