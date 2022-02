Guida del Lago di Braies, alla scoperta di una meraviglia dell’Alto Adige. Tutte le informazioni.

Vi proponiamo la guida a un lago che è nel cuore di molti, amato anche da molti turisti stranieri. Tutti vogliono visitarlo. Stiamo parlando del Lago di Braies, sulle Dolomiti altoatesine. Uno specchio d’acqua color smeraldo, limpida e cristallina, incastonato da boschi di abeti e cime di montagne, in un paesaggio da fiaba.

Il Lago di Braies è un piccolo lago alpino, situato a quasi 1.500 metri di altitudine nella Val di Braies, una piccola e stratta valle laterale della più ampia Val Pusteria. Ha una lunghezza di 1,2 km e nel suo punto più largo misura fino a 400 metri, ma è molto profondo. Il suo fondale arriva fino ad un massimo di 36 metri di profondità. 8Scopriamo qualcosa in più su questo luogo ricco di fascino che avrete visto in tantissime immagini, poster e cartoline.

Lago di Braies, meraviglia dell’Alto Adige

Sembra uscito da una favola o da una cartolina d’altri tempi. Il paesaggio del Lago di Braies offre uno specchio d’acqua color smeraldo, in tutte le sfumature, attraversato da barche di legno, in uno scenario di boschi fitti di abeti che arrivano fino all’acqua e scendono da imponenti pareti rocciose che fanno da quinte.

Il lago è circondato da imponenti montagne, con la parete rocciosa della Croda del Becco che si specchia sull’acqua. La zona offre numerosi sentieri per passeggiate e trekking.

Un luogo che non è sfuggito nemmeno al cinema e all tv. Al Lago di Braies, come molti sapranno, è stata ambientata la fiction televisiva “Un passo dal cielo“, con Terence Hill. La popolare serie tv ha contribuito a rendere molto famoso il Lago di Braies, tanto da renderlo meta di un vero e proprio pellegrinaggio. Tantissimi sono i turisti e i curiosi che si affollano lungo le sue sponde, specialmente in estate, alla ricerca dei luoghi dove è stata girata la fiction.

Una circostanza questa che se da una parte ha contribuito a fare conoscere a più persone questo bellissimo lago, dall’altra ha dato luogo a problemi di affollamento e caos per i troppi turisti. Un turismo, purtroppo, che è alle volte è poco consapevole e responsabile, più alla ricerca dei miti della tv che non alla scoperta delle bellezze della natura.

Dove si trova

Il Lago di Braies si trova in fondo ad una bellissima strada, costeggiata da prati, abeti e verdi colline, con le cime rocciose che segnano l’orizzonte. Lungo il percorso si incontrano case e villaggi in stile tipico tirolese. La strada, che si inoltra nella Val di Braies, viene dalla Val Pusteria.

Il lago è compreso nell’area del Parco naturale Fanes – Sennes e Braies. Spettacolare il paesaggio anche in inverno, quando il lago è ghiacciato e tutto intorno è ricoperto di neve.

Come arrivare

Il Lago di Braies dista circa 45 km da Cortina d’Ampezzo. È raggiungibile percorrendo la Strada Statale 51 Alemagna fino a Dobbiaco, poi la SS 49 per 7 km circa fino al bivio per Braies, seguendo le indicazioni.

Da Bolzano, il Lago di Braies dista poco più di 100 km. Si prende l’autostrada del Brennero fino all’uscita per la Val Pusteria e si prosegue sulla SS 49 per una trentina di chilometri fino al bivio per Braies.

Il Lago di Braies visto dal drone – VIDEO