I borghi più caratteristici dell’Emilia Romagna: qui il tempo si è fermato

Ci spostiamo nella Provincia di Piacenza, e troviamo un secondo simbolo del periodo medioevale in questa terra. Le testimonianze derivano da varie strutture presenti in questo paese, da case antiche, come la Rocca Viscontea. La struttura che contraddistingue questo borgo è una delle opere militari più di spicco di tutta l’area, ed è caratterizzato particolarmente da una cinta muraria con merlature e da torri di difesa. È possibile ammirare anche il Palazzo del Podestà, che rimane aperto in tantissime occasioni, come mostre o eventi. Poi abbiamo la Collegiata di Santa Maria, la quale possiede uno stile romanico, al suo interno ha degli affreschi di periodi diversi.