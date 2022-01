Le previsioni meteo per la settimana: cambia tutto. Temperature in picchiata, maltempo e neve in pianura

Il sole che domina queste giornate di gennaio ci regala un inverno tutto sommato piacevole. Per quanto le temperature si mantengano, specialmente al Nord, piuttosto basse c’è il sole che ci regala stabilirà e stempererà il freddo intenso. Ma questa parentesi soleggiata sta per finire. Secondo le previsioni meteo nei prossimi giorni della settimana appena iniziata si paleserà l’inverno più cupo fatto di maltempo, gelo e pioggia. E perfino di nevicate a bassa quota.

Meteo settimana: quando arriva il freddo

Questa settimana appena iniziata è sotto l’egida dell’Anticiclone e ciò vuol dire che per i prossimi 2/3 giorni possiamo godere del sole e di una situazione meteo tutto sommato tranquilla. Ma qualcosa arde sotto la cenere. Infatti già fra martedì 18 e mercoledì 19 sulla Val Padana arriveranno delle nubi e la famigerata neve. Non solo anche sul Centro e sui versanti tirrenici farà capolino la nebbia.

Quelle saranno le prime avvisaglie del cedimento dell’Anticiclone. L’Alta Pressione non riuscita a resistere alle spinte provenienti dal Nord Europa e piano piano lascerà il posto alle correnti gelide. Così da giovedì 20 gennaio assisteremo ad un netto cambio del meteo.

Arriverà sull’Italia una perturbazione che porterà maltempo al Centro e sulle regioni tirreniche meridionale, mentre il Nord dovrà vedersela con la nebbia. Ancora peggio andranno le cose da venerdì 21 quando dal Regno Unito scenderà sul nostro Paese un’aria freddissima che farà battere i denti soprattutto al versante adriatico e a parte del Sud.

Questo abbassamento termico farà tornare anche la neve. Non solo sui rilievi, ma anche a quote collinari del Centro e del Sud. Non sono escluse nemmeno nevicate in pianura sulle regioni adriatiche. Al Nord invece la neve non si vedrà, solo freddo e nebbia in Val Padana caratterizzeranno questa seconda parte della settimana. Anzi potrà anche far capolino il sole, ma i termometri resteranno molto, molto bassi.

Le temperature in settimana: il crollo gelido

Nel giro di poche ore in questa settimana assisteremo ad un tracollo termico, soprattutto sulle regioni tirreniche. A Roma la giornata più calda sarà mercoledì 19 quando le temperature faranno registrare 14 gradi di massima e ben 8 di minima. Ma nel giro di 48 ore si passerà ad uno scenario di pioggia e di minima che scenderà di ben 9 gradi a – 1. Sostenuto anche l’abbassamento di Firenze: dai 6 gradi di minima di mercoledì 19 gennaio ai – 2 di venerdì 21 gennaio.

Anche a Napoli le temperature scenderanno sensibilmente: da 8 gradi di minima si passerà a 2 gradi in appena 24 ore.

A Nord non ci saranno questi tracolli, ma avremo comunque un abbassamento di 3 gradi: a Milano – 1 a – 4 gradi di minima, a Torino da 1 a – 2. Stessa situazione in Sicilia dove i valori si manterranno decisamente più elevati, con una discesa di un paio di gradi: da 9 di minima a 7 gradi.

Insomma le regioni del centro subiranno più di tutte l’arrivo del freddo inverno. Ma nei prossimi giorni, verso la fine del mese, secondo il meteo arriverà un’altra perturbazione, questa volta dalla Russia. Insomma, l’inverno ha ancora molto da dire.