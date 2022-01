Il Castello nella roccia di Predjama ha un fascino da brividi

Il Castello di Predjama in Slovenia è letteralmente incastonato nella roccia ed è un luogo magico che merita di essere visto.

Se la storia medioevale vi affascina, tenete pronti penna e taccuino per segnarsi sull’agenda, tra le cose da fare, di visitare uno dei castelli più straordinari e bellissimi del mondo. Siamo nella zona sud-ovest della Slovenia e questo castello sembra letteralmente incastrato e incastonato nella roccia. Per questo viene indicato come il più grande castello rupestre del mondo, il Castello di Predjama.

Alla scoperta del castello di Predjama e le somiglianze con Game Of Thrones

A raccontarlo con dovizia di dettagli ci ha pensato la CNN che ha definito questo castello come straordinario e la parola magnifico non è considerata sufficiente. La facciata è rinascimentale e risale la 1580, ma pare che le guide turistiche del posto facciano concentrare i visitatori su quella che sembra essere una toilette nella roccia. Qui infatti morì assassinato Erasmo Von Lueg.

Si trattava di un eroe locale, un po’ in stile Robin Hood, che per anni si asserragliò nel castello e grazie ai tanti tunnel sotterranei continuò a bleffare per anni i nemici. Fino a quando Erasmo, tradito, fu colpito da una palla di cannone proprio mentre si trovava nel bagno del castello di Predjama. Vi ricorda un po’ la fine di Tywin Lannister in Game of Thrones? Non vi sbagliate, visto che George R. R. Martin visitò il castello nel 2011 e, come se non bastasse, la famiglia Windisch-Grätz, che utilizzò questo castello come residenza per la caccia, aveva anche un lupo sullo stemma.

Gli interni da brivido

Tornando però alla bellezza del castello di Predjama, sappiate che lo si vede solo all’ultimo perchè è perfettamente nascosto, quasi incastonato, nella roccia. All’interno non aspettatevi orpelli e grande lusso. Ciò che contava maggiormente era la sicurezza e infatti è praticamente inespugnabile e l’entrata di oggi non è quella del passato, posta invece molto più in alto e accessibile con delle scalette che potevano essere rapidamente ritirate all’occorrenza. Troverete poi una stanza delle torture, un’aula di tribunale, la sala da pranzo, la cucina, i bagni ovviamente, le camere da letto e una terrazza all’aperto unica nel suo genere che regala una vista meravigliosa!

I passaggi sotterranei

I tanti passaggi sotterranei sono però super interessanti perché si entra letteralmente nel cuore della grotta con un sistema di cunicoli e antri calcarei tipiche della Slovenia che lasciano senza fiato. Insomma.

Questo castello nella roccia merita assolutamente di essere visto e vissuto almeno una volta nella vita per provare l’ebrezza non solo di trovarsi dentro Game Of Thrones, ma per capire una realtà storica così lontana, ma bellissima da scoprire.