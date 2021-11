La data di inizio dei saldi dell’inverno. Il calendario per regione di inizio e fine dei saldi invernali

L’inizio della corsa agli acquisti natalizi è con il Black Friday, tradizione statunitense che ormai ha preso piede anche da noi in Italia, e che si svolge l’ultimo venerdì di novembre. Poi chi vuole risparmiare deve attendere l’inizio dei saldi invernali, che arrivano ovviamente dopo Natale. La data di inizio dei saldi invernali 2021/22 è stata fissata al 5 gennaio 2022.

Data inizio dei saldi invernali 2022

La maggior parte delle regioni italiane ha reso noto l’inizio dei saldi invernali 2022. Per tutte, anche se ne manca ancora qualcuna all’appello, la data di inizio dei saldi è il 5 gennaio 2022. I saldi termineranno il 1 marzo 2022. Nel mese precedente è vietato fare vendita promozionale, dunque fino a quella data niente sconti in vetrina.

Dal 5 gennaio i ribassi possono essere dal 10 fino al 70% a discrezione del commerciante. Ricordiamo che non è invece a discrezione dell’esercente il cambio della merce che deve avvenire anche durante la stagione dei saldi previa presentazione dello scontrino. Allo stesso modo anche i capi in saldo possono essere provati nei camerini.

Il consiglio prima di tuffarsi a fare spese è prendere appunti sui prezzi praticati prima dell’inizio dei saldi. Alcuni commercianti infatti gonfiano il prezzo per dare risalto a uno sconto in realtà inesistente.

Dove andare a fare shopping in Italia per i saldi

La stagione dei saldi è un ottimo momento per partire per visitare una città e fare acquisti. Le città dove fare shopping sono indubbiamente Roma e Milano. Via Monte Napoleone nella città meneghina e via Condotti nella Capitale sono le strade del lusso dove ci si può timidamente affacciare solo nella stagione dei saldi (e il più delle volte solo per dare un’occhiata!).

I grandi centri commerciali che si trovano sparsi in tutta Italia hanno rivoluzionato il concetto di shopping e globalizzato con i grandi marchi come H&M, Mango, Primark e Zara. Se volete qualcosa di artigianale e meno commerciale dovete andare nelle botteghe come a via del Governo Vecchio a Roma o nella piazza del Mercato a Firenze.

Al di là dei saldi l’Italia ha infatti una grande tradizione di lavorazioni artigianali. Ci sono delle zone d’Italia che sono diventate dei punti di riferimento internazionali, come ad esempio la lavorazione delle scarpe nelle Marche. Nelle provincie di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno troverete alcuni dei più famosi brand italiani di scarpe.

Aspettare l’inizio dei saldi per andare a fare acquisti e visitare una città italiana è un modo di viaggiare e fare shopping sempre più preferito.