Libri da regalare a Natale a chi ama viaggiare: 5 titoli pazzeschi

Qual è l’idea regalo giusta per un viaggiatore in questo Natale 2021? Viste le restrizioni e l’aumento dei casi, un libro che racconta un viaggio e un’esperienza dall’altra parte del mondo diventa il pensiero perfetto da mettere sotto l’albero.

È un altro Natale difficile per i viaggiatori quello che stiamo per affrontare. Speravamo che il peggio fosse passato e che la pandemia da Coronavirus in questo 2021 diventasse solo un ricordo. E invece chi ama viaggiare sta facendo i conti con frontiere chiuse, restrizioni ancora in atto e tanta paura. Ecco allora che l‘idea regalo di Natale perfetta per un viaggiatore potrebbe essere un libro e noi di Viagginews abbiamo qualche suggerimento perfetto per chi ama viaggiare.

Idee regali Natale 2021: i libri perfetti da regalare a chi ama viaggiare

Chi ama viaggiare, oltre ad avere sempre la valigia pronta, ama leggere libri che raccontano di viaggi ed esperienze mozzafiato. Ancora di più oggi che, per colpa delle restrizioni ancora non possiamo girare per tutto il mondo come avremmo voluto. Ecco allora che proprio questo potrebbe essere un’idea regalo perfetta per Natale 2021. Vediamo qualche titolo da poter regalare.

Into The Wild . Il libro racconta le avventure di un giovane ragazzo che decide di lasciare tutta la sua vita per andare alla scoperta dell’Alaska. Il libro, da cui è tratto poi l’omonimo film, racconta una storia vera e, per questo è ancora più appassionante.

. Il libro racconta le avventure di un giovane ragazzo che decide di lasciare tutta la sua vita per andare alla scoperta dell’Alaska. Il libro, da cui è tratto poi l’omonimo film, racconta una storia vera e, per questo è ancora più appassionante. Il Centenario che saltò dalla finestra e scomparve . Un libro ironico, divertente e dissacrante che narra le avventure di un anziano signore che scappa dalla casa di riposa e fugge. Fuggendo racconta le sue avventure e ricorda tutta la sua vita del passato contrassegnata da moltissimi eventi assurdi.

. Un libro ironico, divertente e dissacrante che narra le avventure di un anziano signore che scappa dalla casa di riposa e fugge. Fuggendo racconta le sue avventure e ricorda tutta la sua vita del passato contrassegnata da moltissimi eventi assurdi. Sulla Strada di Jack Kerouac . Un grande classico della letteratura mondiale racconta un viaggio che dura una vita. Uno spaccato della storia americana vissuta tra autostop e avventure incredibili.

. Un grande classico della letteratura mondiale racconta un viaggio che dura una vita. Uno spaccato della storia americana vissuta tra autostop e avventure incredibili. Latinoamericana, Ernesto Che Guevara . Il famoso Che racconta in questo suo libro tutto il periodo iniziale della sua azione e attività di guerrigilia. Un viaggio in alcune località più affascinanti del sud America.

. Il famoso Che racconta in questo suo libro tutto il periodo iniziale della sua azione e attività di guerrigilia. Un viaggio in alcune località più affascinanti del sud America. Mangia Prega Ama. Forse tutti conosceranno il film tratto da questo libro che racconta le avventure di Liz Gilbert che decide, dopo il divorzio, di partire per un anno. Quattro mesi a Roma, quattro in India e quattro a Bali. Un viaggio che è anche un viaggio introspettivo incredibile.

Ecco allora cinque libri perfetti da regalare a Natale a chi ama viaggiare. A voi non resta che correre in libreria e comprarli!