In occasione della Festa del Ringraziamento 2021 ecco un po’ di frasi per dire grazie a chi amiamo e per ricordare a noi stessi che la vita è meravigliosa.

Oggi, giovedì 25 novembre 2021, si celebra il Giorno del Ringraziamento. In America è una festività molto sentita e molto importante. Le origini della celebrazione, così come i piatti tipici e il tacchino ripieno, sono noti ormai a tutti. Ma ora che siamo nel vivo del Thanksgiving perché non inviare un bel messaggio di ringraziamento a chi amiamo?

Il fulcro di questa giornata è infatti la possibilità di dire grazie, ad alta voce, per tutto ciò che abbiamo e per tutto quello che la vita ci ha concesso. Vediamo allora insieme un po’ di frasi, aforismi e citazioni da leggere o da inviare come messaggio ad amici e parenti in occasione della Giornata del Ringraziamento 2021.

Le frasi migliori per dire grazie in occasione del Ringraziamento

Trovare la forza, il coraggio in alcuni casi, o l’onestà intellettuale di dire “Grazie” per quello che abbiamo non è semplice. Così, in alcuni casi, potremmo nasconderci dietro ad una frase di altri e sfruttare le loro parole per renderci conto di quanto la vita sia speciale e di quante cose meravigliose abbiamo e di cui dobbiamo dire grazie.

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Marcel Proust

Dobbiamo trovare il tempo per fermarci e ringraziare le persone che fanno la differenza nelle nostre vite. John F. Kennedy

Impariamo a dire “Grazie,” a Dio, agli altri. Lo insegniamo ai bambini, ma poi lo dimentichiamo! Papa Francesco

Grazie per il tempo pieno, grazie per la te più vera, grazie per i denti stretti, i difetti, per le botte d’allegria, per la nostra fantasia. Ligabue

Noi siamo facili a chiedere, ma non a ringraziare. Padre Pio

Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che sto vivendo. Grazie Mille. Max Pezzali

Come avete visto ci sono artisti, scrittori, cantanti, ma anche personalità famose che con la loro penna e il loro estro hanno trovato un modo interessante per dire grazie. Userete una di queste frasi per ringraziare le persone che amate e la vita in occasione del Ringraziamento 2021?