Con l’arrivo dell’albero di Natale alla Casa Bianca, accolto dalla First Lady Jill Biden possiamo dare il via alle decorazioni natalizie.

L’arrivo dell’abete alla Casa Bianca è un momento molto importante e significativo non solo per gli USA, ma per tutto il mondo. Diciamo che quando l’albero di Natale arriva nell’abitazione del Presidente degli Stati Uniti non ci sono più scuse: possiamo iniziare a dare il via alle decorazioni delle nostre case. Ma da dove arriva quest’anno l’albero? Di che specie è?

La First Lady Jill Biden ha riecevuto l’albero di Natale

Jill Biden, la moglie del Presidente Joe Biden ha ricevuto ieri, 22 novembre 2021, l’albero di Natale alla Casa Bianca a Washington. Si tratta di un abete Fraser di cinque metri di altezza proveniente da Rusty e Beau Estes di Peak Farms a Jefferson, nella Carolina del Nord. Si tratta dei coltivatori vincitori del premio della National Christmas Tree Association ed è stato scelto da Dale Haney e James Pinkerton i due supervisori del verde della Casa Bianca che si sono recati personalmente nella Peak Farms per scegliere l’esemplare migliore.

Quale sarà il tema delle decorazioni?

Così, la First Lady ha ufficialmente dato il via all’addobbo delle sale e delle stanze della White House per questo Natale 2021. Ma quale sarà il tema delle decorazioni? Ancora tutto è avvolto dal mistero e solo dopo il Giorno del Ringraziamento scopriremo con la First Lady a che cosa ci si ispirerà quest’anno per gli addobbi. I lavori però sono ovviamente già iniziati in gran segreto per trasformare l’ala est della Casa Bianca in una sorta di Villaggio di Babbo Natale in miniatura!

La storia dell’albero di Natale alla Casa Bianca

Ma da quando l’arrivo dell’albero di Natale alla Casa Bianca è così importante? La tradizione di decorare un abete nella White House risale al 1889 con il Presidente Benjamin Harrison. Lui volle collocare l’abete nella Sala Gialla e venne decorato con molta eleganza grazie a delle semplici candele. Durante l’amministrazione Taft invece, nel 1912, l’albero venne spostato nella Blue Room e la tradizione del tema delle decorazioni invece è merito di Jacqueline Kennedy.