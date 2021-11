Quali sono le città perfette dove fare i regali di Natale e, girando per negozi, scoprire delle meraviglie architettoniche, culturali e storiche?

Manca ancora un po’ di tempo all’arrivo del Natale, ma la corsa ai regali da mettere sotto l’albero è già iniziata. Ogni anno, in questo periodo, scatta la voglia di trovare un pensierino speciale, che lasci senza parole e che scaldi il cuore di chi lo riceve. Ma tante volte andare nei negozi per comprare i regali di Natale può diventare stressante. Che ne direste allora di fare shopping natalizio in vacanza? E per farlo, quali sono le città migliori dove andare in viaggio e, nel frattempo, trovare i regali natalizi?

Le città migliori dove fare i regali di Natale

Se non siete amanti dello shopping natalizio per voi l’idea di andare in giro per i migliori mercatini di Natale, oppure trascorrere ore nei centri commerciali, potrebbe essere terribile. Ecco allora che un buon compromesso potrebbe essere quello di regalarsi un weekend di vacanza e, nel frattempo, cercare i regali di Natale!

Regali di Natale a Roma: dove farli

La prima città al top che vi proponiamo per fare shopping in occasione delle feste è la Capitale, Roma! Qui, oltre a visitare le bellezze storiche, culturali ed architettoniche che la città propone potrete anche trovare moltissimi negozi perfetti per un regalo di Natale. Ma non solo. Che ne dite di cercare un pensierino sulle bancarelle dei Mercatini della città? Potrete risparmiare, ma allo stesso tempo trovare un’idea unica e speciale.

Comprare i regali a Parigi

Seconda destinazione pazzesca dove fare shopping nelle festività natalizie è Parigi. Qui gli appassionati del Natale potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e alla loro passione per questa festa. Ma allo stesso tempo ci sono talmente tante attività e attrazioni interessanti da poter visitare e scoprire che è impossibile annoiarsi! La bellezza delle Galeries Lafayette vi permetterà di fare acquisti di lusso, ma se preferite qualcosa di più low cost il Mercato delle pulci di St-Ouen è ciò che fa per voi.

Shopping natalizio ad Amsterdam

Terza destinazione perfetta per unire il piacere di una vacanza con la voglia di trovare dei regali di Natale indimenticabili è Amsterdam. Siamo nei Paesi Bassi e qui, il panorama è reso speciale dalle case che si specchiano nei fiumi, pensate poi a cosa succede nel periodo natalizio! Ma non solo location incredibili, Natale ad Amsterdam significa anche visitare i mercatini di Natale ad esempio a Jordaan o nel mercato di Albert Cuyp Market.

Praga per Natale 2021: magia e idee regalo

Ultimo consiglio per unire la meraviglia di una vacanza con l’importanza di trovare e fare il regalo di Natale giusto? Praga. Definita come la città magica per eccellenza, qui non solo potrete regalarvi una vacanza incredibile e bellissima, ma anche trovare dei regali natalizi pazzeschi.

Basta fare due passi al Palladium Shopping Center per trovare qualcosa di unico oppure a Manuifaktura troverete delle idee regalo low cost, ma bellissime.