Trascorrere Natale o celebrare l’arrivo di questa festività in Toscana è sinonimo di mercatini, case di Babbo Natale e tantissimi appuntamenti imperdibili.

In Italia si inizia a respirare aria di Natale. Nelle principali città del nostro Paese stanno infatti iniziando gli allestimenti per i mercatini natalizi e l’installazione non solo degli alberi decorati e delle luminarie, ma anche delle casette di Babbo Natale. La Toscana a tal proposito è sulla cresta dell’onda con tantissimi appuntamenti natalizi sparsi nelle principali città della regione. Scopriamo allora insieme gli appuntamenti imperdibili di Natale in Toscana!

La magia del Natale in Toscana: gli appuntamenti imperdibili

Gli eventi per celebrare Natale in Toscana sono tantissimi. Mercatini, luminarie, stand interattivi e persino la casa di Babbo Natale si stanno lentamente accendendo in tutta la Regione. Vediamo allora alcuni degli appuntamenti più interessanti segnalati da LaNazione.

Babbo Natale si è trasferito a Firenze

Partiamo da Firenze, città magica in ogni momento dell’anno, ma ancora di più a Natale. Potrete trovare la casetta di Babbo Natale in Piazza Santa Croce, insieme ai mercatini nelle caratteristiche casette in legno. Qui potrete cercare l’idea giusta per un regalo di Natale straordinario per grandi e piccini. Sulle bancarelle ci saranno tantissimi oggetti di artigianato, ma anche prodotti enogastronomici da leccarsi i baffi.

Arezzo città del Natale: tutti gli appuntamenti

Altra location dove incontrare Babbo Natale in Toscana sarà ad Arezzo, città del Natale! Nel cuore del Palazzo della Fraternità dei Laici verrà infatti realizzata proprio la sua dimora con tanto di slitta e ufficio smistamento letterine. Qui i più piccoli potranno scrivere la loro lettera per Babbo Natale e realizzare anche delle decorazioni fai da te. Attenzione poi, perché oltre ad incontrare il magico signore in rosso, ci sarà anche un Santa Claus gigantesco, alto 5 metri e illuminato con 100mila led. Potrete poi visitare il Christmas Village attorno alla Fortezza e passeggiare tra i presepi in Piazza San Francesco e Piazza della Badia.

Empoli e Montepulciano tra mercatini e piste di pattinaggio

Per aggiungere ancora un po’ di magia, immaginate poi di celebrare il Natale al Villaggio natalizio di Montepulciano. Collocato in Piazza Grande troverete i mercatini in stile tirolese e la fortezza medioevale si trasforma nel Castello di Babbo Natale! In alternativa sappiate che Empoli verrà trasformata in una gigantesca casa di Babbo Natale con tantissime luminarie, una nevicata di schiuma in piazza Farina degli Uberti, una pista di pattinaggio e i classici mercatini ricchi di prodotti di artigianato e di enogastronomia da provare e da regalare!