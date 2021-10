Ogni mese ci sono tante celebrazioni, giornate mondiali e festività da scoprire. Ecco cosa ci aspetta nel mese di novembre 2021.

Salutiamo il mese di ottobre e siamo pronti a tuffarci a pieno nel cuore di novembre. È il periodo perfetto per recuperare il plaid, avvolgerci nelle sue morbide spire accoccolati sul divano e goderci qualche serie tv. Ma quando farlo? Nel weekend ovviamente, ma anche nei giorni di festa che ci sono in programma in questo mese.

Oltre ai patroni cittadini diversi ovviamente in tutta Italia, le festività di novembre 2021 sono svariate, ma dobbiamo dirlo: difficilmente vi daranno festa in ufficio! Probabilmente potrete celebrare voi a casa queste ricorrenze e godervi il giusto relax dopo una giornata di lavoro! Vediamo allora tutte le festività e le giornate celebrative nel mese di novembre.

Le festività e le celebrazioni decise dal Governo per novembre 2021

La prima festa, nonché l’unica che ci permette di stare a casa da lavoro e da scuola, è il 1 novembre. In questa giornata si celebra la festività di Ognissanti. Per quanto riguarda poi le festività civili, il 4 novembre è la Festa dell’Unità nazionale mentre il 12 novembre si celebra sia la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, sia la Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare. Queste due festività, come si legge sul sito del Governo non sono considerate giornate festive, ma prevedono l’imbandieramento degli edifici pubblici. Non possiamo dimenticare poi il 9 novembre, considerata la Giornata della libertà in ricordo dell’abbattimento del muro di Berlino. Anche in questo caso, non si festeggia stando a casa dal lavoro, ma vengono organizzati da alcuni comuni e organi competenti delle celebrazioni in memoria dell’avvenimento.

Quali sono le giornate mondiali di novembre 2021?

Esistono poi anche tutta una seria di giornate mondiali che si celebrano a novembre 2021 e che hanno lo scopo di sensibilizzare le persone su un determinato argomento. Quelle previste in questo mese sono:

2 novembre: Giornata mondiale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti

5 novembre: Giornata della consapevolezza sugli tsunami

6 novembre: Giornata Internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in tempo di guerra e in situazioni di conflitto armato

10 novembre: Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo

14 novembre: Giornata mondiale del diabete

16 novembre: Giornata internazionale della tolleranza

17 novembre: Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada

18 novembre: Giornata mondiale della filosofia

19 novembre: Giornata mondiale dei servizi igienici

20 novembre: Giornata dell’industrializzazione dell’Africa

20 novembre: Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

21 novembre: Giornata mondiale della televisione

25 novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

26 novembre: Black Friday

29 novembre: Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese

Il mese di novembre è quindi molto ricco di festività e di giornate importanti da celebrare. Ok, non potremo magari stare tanto tempo a casa in pigiama a godere di improvvise giornate di riposo, ma possiamo comunque celebrare alcune ricorrenze!