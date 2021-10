Cinque città da sogno che con la pioggia o con i temporali diventano ancora più belle ed interessanti da scoprire.

Quando piove e ci troviamo a casa, quasi quasi siamo contenti. Ci godiamo un po’ il panorama, ci riposiamo senza l’obbligo morale di dover fare qualcosa per forza proprio perché c’è il sole. Ma se siamo in vacanza, oppure se abbiamo deciso di fare qualcosa e di non stare sempre in casa, le previsioni meteo sfavorevoli potrebbero intristirci.

In realtà non dovreste preoccuparvi di niente perché ci sono alcune città meravigliose che diventano ancora più belle se piove! Siete pronti ad aprire l’ombrello e visitare queste mete sotto la pioggia?

Le città romantiche con la pioggia

Iniziamo a scoprire quali sono allora le città più romantiche da visitare sotto la pioggia. Quelle mete che, nonostante le previsioni meteo avverse, diventano ancora più belle con i temporali che col solo!

Praga : se avete scoperto e apprezzato la bellezza di Praga nei giorni di sole, non avete idea di cosa vi possa riservare con la pioggia. I paesaggi e gli scorci che questa città offre sotto la pioggia trasformano tutta Praga in una sorta di luogo magico, quasi incantato e degno di un bellissimo racconto d'amore.

Mosca : la fredda Russia è una nazione molto interessante. Forse non una meta non da tutti i giorni, ma se avete deciso di visitare Mosca e vi siete ritrovati sotto la pioggia dove ritenervi fortunati. Basta pensare alla Cattedrale di Mosca e immaginarla mentre si staglia contro le grigie nubi di un temporale in arrivo. I colori del paesaggio sembreranno ancora più vividi!

Londra : parliamoci chiaro, visitare Londra con il sole è quasi un'eresia. Deve piovere, deve esserci quel clima uggioso tipico di questa poliedrica e conturbante città. Certo, la pioggerellina continua può anche scocciare dopo un po', ma è proprio questa patina bagnata che rende Londra magnifica e conturbante come l'avete sempre amata.

New York: avete mai visto un film su New York che si rispetti dove il sole la fa da padrona? Avete mai visto le strade asciutte della Grande Mela? Parliamoci chiaro, nonostante le difficoltà logistiche di scoprire questa metropoli con la pioggia, New York durante un temporale è ancora più magica. Proprio per via dei giochi di luce che i giganteschi grattacieli illuminati creano con le pozze d'acqua lungo le strade.

Allora, dopo questo tour delle città più belle sotto la pioggia vi è venuta voglia di partire o di andare in giro per scoprire un lato o un aspetto nuovo della vostra città! Vedrete che con la pioggia sarà ancora più bello!