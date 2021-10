Sapete come mai i pipistrelli sono il simbolo di Halloween insieme alle zucche intagliate? Ecco da dove arriva questa credenza.

Halloween è arrivato. Il Ponte di Ognissanti è finalmente giunto per dare un po’ di respiro dalla routine quotidiana di ognuno di noi. Ma oltre ad organizzare viaggi e vacanze per godersi questa festività c’è anche chi ha deciso di far propria la tradizione delle zucche, degli spaventi e del mistero della festa delle zucche. Halloween, che ricordiamo sarebbe la forma contratta dl All Hallows Eve, ossia la vigilia di Ognissanti, è una festività prettamente americana. Ma ormai da diversi anni è anche super apprezzata in Italia e le case si decorano con zucche, fantasmi, streghe e pipistrelli. Ma vi siete mai chiesti perché i pipistrelli siano diventati un animale simbolo di Halloween?

Pipistrelli, perché sono gli animali simbolo di Halloween?

Per capire perché i pipistrelli sono un simbolo della festività di Halloween dobbiamo risalire alle origini di questa festività. Una delle ipotesi riguarda la storia di un contadino Stingly Jack che tentò di truffare il diavolo. Non riuscendoci venne condannato a vagare per l’eternità al buio e l’unico modo per farsi luce era usare una zucca che aveva scavato e trasformato in un porta candele.

La zucca così è diventata un simbolo di Halloween, esattamente come grandi falò che venivano accesi in occasione della festa di Halloween celtica. In quel caso, oltre alle zucche a fare luce c’erano i falò e questa grande illuminazione notturna ovviamente attirava gli insetti. E di chi sono il pasto principale proprio gli insetti? Dei pipistrelli che così, a loro volta, venivano attirati attorno alle zucche e ai falò. Così, come spiega Focus, le leggende, le tradizioni e le superstizioni hanno fatto tutto il resto trasformando il pipistrello in un animale simbolo proprio di Halloween.

Il mito dei pipistrelli come animali “demoniaci” è stato così spiegato. A questo va aggiunta ovviamente la famosissima storia di Dracula, il conte che si trasformava in un pipistrello vampiro e assaliva ignare vittime. Insomma, i pipistrelli sono senza dubbio animali dal gusto gotico e misterioso che calzano a pennello con questa festività così spaventosa.