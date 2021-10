Dormi gratis nei bed&breakfast: torna la Settimana del Baratto

Alloggio gratis per una settimana in un bed & breakfast con il baratto. Voi portate le vostre capacità e la struttura vi regala una vacanza.

Torna finalmente la Settimana del Baratto che permette di dormire gratis in centinaia di Bed&Breakfast in tutta Italia dal 15 al 21 novembre. In cambio di un soggiorno a costo zero, i turisti dovranno offrire beni o servizi alla struttura che li ospita. Un vero e proprio baratto che permette di mettere in comunicazione realtà diverse oltre che di viaggiare.

Come funziona la settimana del baratto 2021?

Nessun trucco e nessun tipo di inganno o mini asterisco da dover leggere. La Settimana del Baratto funziona esattamente come vi abbiamo spiegato. Le strutture aderenti all’iniziativa sono tutte elencate sul sito www.settimanadelbaratto.it. Da qui potrete visionare il b&b nella località che vi interessa e scoprire anche di cosa hanno bisogno le strutture in cambio del vostro pernottamento gratuito. Se trovate una realtà compatibile con i vostri desideri contattate l’host e se raggiungerete un accordo per lo scambio non vi resta che fare le valige e partire!

Le richieste sono le più svariate: un servizio fotografico, un articolo o una consulenza di marketing, un aiuto per dipingere i muri o fare piccoli lavoretti di ristrutturazione, lezioni di inglese, marmellate e anche scambio di ospitalità tra una struttura e l’altra!

Chiaramente dovreste avere un po’ di pazienza perché non tutti i proprietari dei b&b potrebbero accettare le vostre proposte di baratto, ma se troverete la giusta quadra non dovrete far altro che portare le vostre capacità a destinazione e poi alloggiare gratuitamente dal 15 al 21 novembre nella struttura prescelta.

Si tratta di un’iniziativa che anno dopo anno ha riscosso sempre grande successo e che, quando per via del Covid19 si è interrotta ha lasciato un grande vuoto tra coloro che hanno sempre sfruttato questa settimana per viaggiare. Ora, finalmente, complici il Green Pass e l’avanzare della campagna vaccinale, si può tornare a viaggiare in sicurezza e anche la settimana del baratto torna più forte che mai.