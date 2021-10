Rete Top Quality di WINDTRE: la connettività mobile si evolve

I viaggiatori sanno forse meglio di molti altri quanto sia importante essere connessi alla rete: che si viaggi per lavoro, per piacere o per necessità, che sia per mandare una mail, per usare il navigatore o per comunicare con qualcuno, avere un device elettronico con una connessione stabile,è molto importante.

Per chi viaggia, è dunque importante avere un operatore che offra una rete affidabile, veloce e capillare.

Approfondendo l’analisi delle varie opzioni sul mercato, si scopre che WINDTRE può offrire un servizio affidabile e di qualità.

Infatti, la Rete Top Quality di WINDTRE è stata premiata da umlaut come la rete mobile dati migliore d’Italia e, in particolare, è risultata la più affidabile in movimento, sia nelle città con più di 100.000 abitanti che in quelle con meno di 100.000 abitanti.*

Inoltre, in base ai test svolti dai clienti e analizzati da Ookla® quella di WINDTRE risulta la rete mobile più veloce in Italia, la migliore nella velocità media di download e upload**.

La Rete Top Quality di WINDTRE vanta il 99,7% di copertura della popolazione 4G, ma anche un ottimo livello di copertura 5G, pari al 95,4% ***.

La promozione “1° mese gratis senza vincoli”

WINDTRE offre agli utenti l’opportunità di provare, gratuitamente per un mese, i vantaggi della sua Rete Top Quality scopriamo come.

L’operatore di tlc ha recentemente lanciato la promozione “1° mese gratis e senza vincoli”. A tutti i nuovi clienti viene data la possibilità di provare, in modo gratuito per un mese, la Rete mobile di WINDTRE.

Aderire alla promozione è molto semplice: è sufficiente recarsi presso uno dei WINDTRE Store ubicati in tutta Italia, attivare una delle offerte 5G Easy Pay in promozione, inserire la SIM nel proprio device e si potrà provare la Rete Top Quality, senza pagare né il costo del primo mese né quello della SIM.

La promozione è “senza vincoli”: con un semplice click sull’app WINDTRE, l’utente può disattivare in qualsiasi momento l’offerta, senza alcun costo, durante il periodo gratuito di promozione. Allo scadere del mese di prova, l’offerta si rinnoverà automaticamente ogni mese, salvo disdetta, al costo indicato con addebito, sul metodo di pagamento scelto, anche dell’eventuale costo di attivazione.

La nuova offerta WINDTRE nel dettaglio

Abbiamo detto che si può scegliere fra più soluzioni, in base alle proprie necessità, per aderire alla promozione “1° mese gratis e senza vincoli”. Vediamo nel dettaglio quali sono queste offerte, tutte in modalità Easy Pay:

– Di Più Lite 5G: ha un costo di 12,99 euro mensili e include chiamate illimitate, 200 sms e 50 giga di traffico in 5G

– Di Più Full 5G: ha un costo di 14,99 euro mensili e comprende chiamate illimitate, 50 minuti di chiamate verso alcune destinazioni estere, 200 sms, Call Center senza attese e 100 giga in 5G

– Young 5G: è l’offerta dedicata agli under 30 che ha un costo di 11,99 euro al mese e include 80 giga di traffico, ma i giga diventano illimitati per app di social, chat, musica, e-learning, mappe e gaming, in più anche minuti e sms sono illimitati

– Call Your Country Premium: consiste in una particolare offerta dedicata ai clienti nati all’estero. L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese e ha la particolarità di offrire 300 minuti verso 53 paesi, chiamate illimitate in Italia e 200 giga di traffico in 5G.

Per ricapitolare, quindi, le offerte in promo sopra indicate prevedono un costo mensile, con un primo periodo gratuito e senza vincoli di 31 giorni. Al termine del periodo promozionale gratuito, le offerte si rinnoveranno, salvo disdetta, al costo indicato con addebito, sul metodo di pagamento scelto, anche dell’eventuale costo di attivazione.

Il sistema Easy Pay di WINDTRE è semplice e sicuro, in quanto prevede il pagamento della quota sottoscritta alla firma del contratto a scadenze fisse che partono il primo giorno di ogni mese. In questo modo diventa molto più semplice tenere sotto controllo le proprie spese e beneficiare della trasparenza del servizio.

* Umlaut per Rete mobile dati migliore d’Italia, affidabile anche in movimento: Test effettuati nel periodo Novembre-Dicembre 2020 sulla rete WINDTRE. Maggiori informazioni disponibili su www.windtre.it/umlaut** Ookla® per la Rete mobile più veloce d’Italia: in base alle analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence® per device con chipset moderni sulle tecnologie complessive di rete mobile, nel primo e secondo trimestre 2021. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati con autorizzazione. Info su windtre.it/ookla***WINDTRE copre il 95,4% della Popolazione in modalità 5G FDD DSS, e il 38,0% in modalità 5G TDD. Le coperture sono in sovrapposizione. La tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per connessioni 4G che per connessioni 5G. La rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente. Maggiori informazioni disponibili su: https://www.windtre.it/la-nostra-rete-5g/