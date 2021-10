Da novembre a Disneyland Paris torna il programma di intrattenimento denominato Magico Natale Disney, dedicato alle festività di fine anno

Il 2021 non è stato un anno facile, soprattutto a causa dell’incertezza pandemica che ha destabilizzato un po’ tutti. Per questo, ora che si avvicinano le festività natalizie fareste bene a regalarvi un weekend alternativo per tornare bambini, divertirvi senza pensieri e godervi un’atmosfera magica degna dei più famosi film di animazione. Se andrete a Disneyland Paris, tutto questo sarà possibile: manca infatti pochissimo al ritorno del Magico Natale Disney.

La magia del Natale Disney a Parigi

Disneyland Paris come non l’avete mai vista. È quello che vi troverete davanti a partire dal 13 novembre e fino al 9 gennaio se deciderete di fare una visita a uno dei parchi divertimenti più famosi al mondo. Anche quest’anno, infatti, in occasione delle festività natalizie è stato pianificato un ricchissimo programma di eventi tutti da scoprire, oltre a delle decorazioni assolutamente instagrammabili oltre che emozionanti.

Per esempio, all’ingresso si trova un maestoso albero di Natale alto ben 24 metri, che lascerà a bocca aperta adulti e bambini. C’è poi una Main Street U.S.A. decorata a tema e, per non farsi mancare niente, delle nevicate improvvise che hanno avvio durante la giornata e che sembrano vere.

La novità a Disneyland Paris 2021

Si chiamerà “Topolino e la Parata scintillante” ed è una delle novità introdotte con l’edizione di quest’anno. La parata consiste in 5 carri luccicanti dove si possono vedere scene riprese dai cartoni e personaggi Disney sfilare in grande stile a carico della nave, oltre, naturalmente, all’immancabile Babbo Natale.

Gli spettacoli più amati di sempre

Tornano anche 2 degli spettacoli più apprezzati dai visitatori del parco divertimenti: si tratta di “Il Re Leone e le Terre del Branco“, spettacolo della durata di 30 minuti con ballerini, acrobati e cantanti, riproposto già a partire dal 23 ottobre, e Disney Illumination, ovvero un magico show notturno con acqua, luci ed effetti speciali.

Trascorrere alcuni giorni a Disneyland immersi nell’atmosfera descritta potrebbe essere un bellissimo regalo da fare non solo a se stessi, ma anche una sorpresa per chi si ama, sia questi un parente, un partner o un’amicizia. Proporre di andare insieme nel luogo fiabesco per definizione nel periodo più magico dell’anno non può che essere cosa gradita, che creerà in voi dei dolcissimi ricordi indelebili.