Cosa fare questo weekend? Si parte in viaggio con Corto Maltese

Questo weekend potete andare a Genova e partire per un viaggio alla scoperta del mondo straordinario e multi-culturale di Hugo Pratt e di Corto Maltese.

Se siete indecisi su come trascorrere questo weekend di metà ottobre e il calo delle temperature non vi fa venire voglia di andare a passeggiare in montagna per godere del fenomeno del foliage abbiamo l’alternativa giusta per voi. Un viaggio con Hugo Pratt e il suo celebre personaggio Corto Maltese a Genova, nella mostra Mari del Sud di Palazzo Ducale che ha aperto il 14 ottobre e che durerà fino a marzo 2022.

Corto Maltese torna a Genova con una mostra incredibile

Corto Maltese compare per la prima volta nel 1967 nel volume Sgt. Kirk che raccoglieva le tavole più belle del fumettista Hugo Pratt. Tra queste c’era la “Ballata del Mare Salato” con il marinaio più affascinante di sempre.

La mostra contiene circa 200 opere che raccontano tutto l’universo di Pratt grazie a molti pezzi rari dei collezionisti argentini Guillermo Parker e Aldo Pravia. Ma non solo fumetti, anche le fotografie di Elisabetta Catalano che hanno immortalato lo sguardo di Hugo Pratt proprio mentre era intento a disegnare Corto Maltese su un vetro – anche questo presente nella mostra. Un viaggio quindi nel mondo dell’antieroe del mare che ama le avventure ed è appassionato di tutti i luoghi più esotici del mondo che ha incontrato nei suoi viaggi attorno al mondo.

La curatrice della mostra, Patrizia Zanotti, ha spiegato come Corto Maltese sia un personaggio sempre attuale che ci fa capire l’importanza di un’apertura culturale nei confronti degli altri mondi e proprio il mare è il collante che in qualche modo ci unisce tutti.

Insomma, se avete dubbi su come trascorrere questo weekend di ottobre potete finalmente mettervi comodi e tranquilli! La mostra di Corto Maltese a Genova ha risolto i vostri problemi!