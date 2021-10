Sapete perché ci sono delle scarpe appese ai fili della luce?

Perché in alcuni Paesi del mondo ci sono delle scarpe appese ai fili della luce elettrica? Ecco le ipotesi.

Avete mai fatto caso che in alcune città del mondo ci sono delle scarpe appese ai fili della luce? Non è uno scherzo e nemmeno la trovata di qualche artista contemporaneo. Si tratta in realtà di una moda, in voga soprattutto in alcune città americane chiamata Shoefiti. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come mai questa pratica è diventata talmente famosa da aver bisogno di una spiegazione.

Cos’è lo Shoefiti?

Ricordate nel film Big Fish di Tim Burton che il protagonista prima di entrare in un paese incantato doveva proprio lanciare le scarpe sopra ai fili della corrente elettrica. Bene diciamo che a oggi questa usanza ancora non ha una connotazione specifica. Si pensava che fosse per protesta, come per lasciare le imposizioni della civiltà moderna fuori dalla propria vita. Ma negli ultimi anni si è fatta largo anche l’ipotesi per cui sia un segnale da parte di alcuni clan della malavita per indicare che in quel posto ci sono degli spacciatori.

Qual è il motivi delle scarpe appese ai fili della luce?

A oggi però sembra che l’ipotesi più accreditata abbia una spiegazione meramente sociologica, un segno di protesta e una marcatura territoriale. Si vuole lasciare un segno della propria presenza, un simbolo del legame con la città o con il luogo in cui si abita, ma può anche essere una metafora come per voler lasciare le proprie radici e rinascere nella località prescelta per una nuova vita.

View this post on Instagram Un post condiviso da Casual for man ⚓ (@felpastyle)

Insomma, la presenza di scarpe appese ai fili dell’elettricità ancora non ha una spiegazione reale e, se chiedete alle persone della zona, molto probabilmente vi racconteranno delle storie ancora diverse. Oggi questa attività così particolare è diventata molto famosa e ha attirato l’attenzione di fotografi, scrittori e artisti che hanno immortalato o riprodotto questa particolare forma di comunicazione in diversi linguaggi! E voi? Lancereste le vostre scarpe sui fili del telefono?