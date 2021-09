Floriano Pellegrino chef del Bros’: dove si trova il suo ristorante? Menù e filosofia

Floriano Pellegrino e Isabella Potì hanno dato vita al ristorante Bros’ a Lecce. Si sono conquistati una stella Michelin e continuano a innovare non solo la cucina, ma anche il modo di concepirla!

Molti di noi avranno visto lo chef Floriano Pellegrino per la prima volta nella puntata di Antonino Chef Academy dedicata ad un sapore estremo, ma innovativo: il rancido. Allo stesso modo invece tantissimi conoscono perfettamente lo chef del Bros’ e si sentono quasi parte della sua gang. Difficile del resto non immedesimarsi e non voler entrare nel suo mondo! Lo chef Floriano è una bomba di energia, di innovazione e di avanguardia e oltre a voler andare a mangiare assolutamente nel suo ristorante, viene voglia di tuffarsi nella suo mondo al 100%. Scopriamo allora di più: dove si trova il Bros’, qual è la filosofia dello chef Pellegrino e l’idea di menù che si propone.

Cosa rende speciale la gang del Bros’?

Floriano Pellegrino e Isabella Potì sono due volti giovanissimi nel mondo della cucina e della ristorazione. O meglio, sono considerati dei ragazzi rispetto ad altri chef molto più grandi e che hanno impiegato molto più tempo ad ottenere una Stella Michelin, ma di esperienza questi due chef ne hanno tantissima. Ciò che li differenzia è che, guardando ai loro profili social o agli eventi che organizzano, sembra di avere a che fare con dei rapper invece che con due chef e questo non fa altro che rendere Floriano e Isabella ancora più fighi.

Un post condiviso da Floriano Pellegrino jr (@florianopellegrinojr)

Dove si trova il Bros’?

Mento sempre alto, sguardo verso l’orizzonte e voglia di innovare. A nostro parere sono questi gli ingredienti che rendono unica la cucina del Bros’. Si tratta di un ristorante d’avanguardia, come si legge sul sito, nato nel 2016 da un’idea di Floriano Pellegrino e sito in via degli Acaja 2 a Lecce. L’idea era quella di guardare alle innovazioni culinarie, ma senza dimenticarsi le radici e così, nel 2018 arriva la prima Stella Michelin in Salento.

Menù e specialità di Floriano Pellegrino e Isabella Potì

Cosa si mangia nel ristorante Bros’ dello chef Floriano Pellegrino e di Isabella Potì? Preparate a lasciarvi sorprendere senza pregiudizi. Con cadenza semestrale il menù cambia seguendo ovviamente la stagionalità dei prodotti. Ma non solo. Come si legge sulla guida Michelin una delle specialità è “Pasta, aglio, grasso rancido e peperoncino”. E no, rancido non è affatto un errore.

Un post condiviso da Bros' (@brosland__)

Se decidete poi di mangiare al Bros’ sappiate che la carta non c’è. Si fa un menù degustazione da 8 portate (al costo di 130 euro a persona) oppure da 13 portate (al costo di 200 euro a persona) e si inizia un viaggio alla scoperta di un mondo culinario speciale e inimitabile.