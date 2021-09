Quando l’hostess sorride, va tutto bene. È il pensiero comune che abbiamo tutti quando siamo in aereo. Compreso chi non ha paura di volare. Ma ogni tanto potrebbe succedere che gli assistenti di volo smettano di ridere, ma non perché l’aereo sta precipitando: per colpa nostra!

Ora che piano piano abbiamo ricominciato a viaggiare, a spostarci e a prendere finalmente l’aereo, dobbiamo cercare di ricordarci che ci sono alcuni atteggiamenti che bisognerebbe evitare!

Indipendentemente dal periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato ancora purtroppo dalla pandemia di Coronavirus, esistono dei comportamenti che rischiano di far arrabbiare moltissimo le hostess, gli steward e di dare anche piuttosto fastidio ai nostri vicini e compagni di volo. Nonostante debbano essere oggi rispettate le regole e le norme relative al distanziamento sociale, bisogna tenere sempre presente che sull’aereo non siamo da soli e che quindi esistono alcune leggi non scritte che vanno comunque rispettate proprio per evitare di disturbare gli altri passeggeri. E di far passare il sorriso alle hostess!

I comportamenti sbagliati da non fare in aereo

Tanto per iniziare la prima cosa da ricordarsi per evitare di scatenare fastidio nei vicini e negli assistenti di volo è che sarebbe meglio non togliersi le scarpe in areo. Sappiamo che, soprattutto nei voli lunghi, si potrebbe incorrere in qualche problema di gonfiore a livello delle caviglie, ma piuttosto che togliersi le scarpe allora è meglio optare per delle calzature più comode. Evitando così di girare per l’aereo scalzi!

Non reclinare mai il proprio sedile

Altra cosa da ricordarsi in aereo come regola generale, anche se non scritta, è quella di fare bene attenzione prima di reclinare il proprio sedile. Sebbene vi sia la possibilità di farlo, se l’aereo è pieno e dietro di voi c’è una persona, trovarsi con lo schienale della vostra seduta praticamente addosso è, oltre che scomodo, sicuramente molto poco igienico e molto poco piacevole! Non è un caso che nella serie tv Lucifer, mister Morningstar sostenga che c’è un’area dell’inferno dedicata proprio alle persone che reclinano il sedile in aereo!

Evitate di spostarvi continuamente

Altri comportamenti che possono infastidire le hostess sono sicuramente quelli che intralciano il loro lavoro. Ad esempio? Spostarsi continuamente da un sedile ad un altro, magari per parlare con un amico o un parente che è seduto distante a voi, è molto fastidioso per le hostess e gli steward che devono girare per l’aereo sia per fornire cibo che assistenza gli altri passeggeri.

No allo schiocco di dita

Cercate poi di ricordare che se avete delle esigenze particolari a livello di alimentazione per via di alcune allergie, conviene sempre comunicarle prima della partenza e non quando siete già in volo. Ultima cosa da ricordare? In aereo, come in qualsiasi altro luogo pubblico, schioccare le dita per richiamare l’attenzione del personale è una delle cose più maleducate in assoluto che possiate fare.

Cercate poi di non lasciare rifiuti nelle tasche anteriori dei sedili, ma consegnateli agli assistenti di volo quando passano con l’apposito sacchetto! Dopo questo breve, ma efficace ripasso siete pronti per tornare a volare senza scatenare l’ira funesta delle hostess!