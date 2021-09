Volereste sulla rotta del Diavolo? La tratta aerea 666 esiste veramente

Siete superstiziosi? Sappiate che ci sono 20 rotte aeree che sono denominate 666, con il numero del Diavolo.

Sette anni di sfortuna se si rompe uno specchio. Perdita di denaro imminente se si versa dell’olio. Lanciare pizzichi di sale dietro le spalle se ne doveste rovesciare un po’ sul tavolo. Mai passare sotto una scala. Toccare ferro se si vede un gatto nero. L’Italia, come tanti altri Paesi nel mondo, è scaramantica e un po’ superstiziosa. Tante storie e racconti si accavallano raccontando di come sconfiggere il malocchio e di come eliminare quelle situazioni in cui potrebbe avventarsi su di noi la sfortuna. Ma anche i numeri hanno il loro preciso significato e se in Italia ci spaventa un po’ il 17 e il 13 in America non è proprio ben visto, sicuramente il 666 ha un significato preciso per tutti: è il numero del Diavolo. Per questo sugli aerei e sulle tratte questo insieme di cifre non viene praticamente mai usato.

Quali sono le tratte aree denominate 666?

Nel mondo del trasporto aereo il 13 in America non è amato, tanto che nei posti a sedere difficilmente lo troverete. E così il 666 non è un numero che viene normalmente usato per indicare le rotte. Soprattutto in Nord America. Secondo quanto riporta SimpleFlying infatti nel mondo ci sono soltanto 20 rotte aeree denominate con il codice del Diavolo, il 666.

Citilink: QG666 Jakarta – Denpasar

All Nippon: NH666 Nagasaki – Tokyo

Lion Air: JT666 Surabaya – Samarinda

Royal Air Maroc: AT666 Tangeri – Parigi

Volaris: Y4666 Città del Messico – Tuxtla Gutierrez

Luxair: LG666 Malaga – Lussemburgo

Pegasus: PC666 Istanbul – Basra

Ryanair: FR666 Dublino – Birmingham

Widerøe: WF666 Trondheim – Bergen

Alliance Air: 9I666 Gulbarga – Mumbai

British Airways: BA666 Londra – Chania

Corendon Airlines: XC666 Katowice – Antalya

Iran Air: IR666 Kuwait – Esfahan

Air India: AI666 Goa – Mumbai

Royal Air Maroc: AT666 Tangeri – Fes – Parigi

Royal Air Maroc: AT666 Casablanca – Agadir – Parigi

Sun Country: SY666 Tucson – Minneapolis

Israir: 6H666 Dubai – Tel Aviv

Link Airways: FC666 Tamworth – Brisbane

Air Greenland: GL666 Qaarsut – Uummannaq

Come avrete potuto notare le rotte 666 si trovano praticamente tutte in Europa e in Asia dove sì, il timore reverenziale e la scaramanzia non mancano, ma il 666 non viene visto proprio con ansia e terrore come invece succede in America.

L’unica eccezione americana? Il volo di Sun Country da Tucson a Minneapolis che da aprile 2021 ha sfidato la sorte diventando la rotta 666! Chissà se gli americani si faranno problemi a salire a bordo oppure no!