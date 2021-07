Questa è una delle spiagge più spettacolari d’Italia: la spiaggia di Sansone

La Spiaggia di Sansone nel cuore dell’Isola d’Elba è senza dubbio una delle più spettacolari e magnifiche spiagge che possiate trovare in Italia.

Le spiagge italiane sono senza dubbio tra le più belle e affascinanti che si possono incontrare. Il nostro Paese, che abbiamo riscoperto come meta ideale per le vacanze in un periodo storico difficile come questo che stiamo vivendo dell’emergenza covid, offre alcuni litorali e alcune zone di mare veramente uniche al mondo. Un esempio? La spettacolare spiaggia di Sansone nell’Isola D’Elba.

Più volte vi abbiamo detto che non occorre andare alle Maldive o dall’altra parte del mondo per godersi delle spiagge con mare cristallino e sabbia bianchissima. Un esempio calzante è proprio la spiaggia di Sansone all’Isola d’Elba. Un lido pazzesco definito da TripAdvisor come una delle spiagge più spettacolari in assoluto.

Le spiagge dell’Isola d’Elba e la più bella

L’Isola d’Elba è un piccolo paradiso dove praticamente ad ogni angolo si trovano spiagge meravigliose, naturali e selvagge. Si può scegliere tra quelle attrezzate e quelle invece libere, tra quelle di sabbia o quelle di sassi, quelle a ridosso delle scogliere e quelle invece avvolte dalla vegetazione! La spiaggia che vi lascerà però a bocca aperta è senza dubbio quella di Sansone, una delle più amate in assoluto raggiungibile tramite un piccolo sentiero di 10 minuti e affacciata a nord.

Spiaggia di Sansone, cosa la rende così speciale?

Perché è così speciale? Questa spiaggia è di una bellezza unica. L’acqua è super trasparente e alle sue spalle c’è questa scogliera bianchissima e meravigliosa che si riflette nel mare dando un’immagine unica che rimarrà nel cuore. Ci sono poi tantissime zone dove poter fare snorkeling scoprendo un fondale ricco di animali, ma anche cimentarvi con sport com kayak o canoa. Poco distante dalla spiaggia di Sansone c’è uno stabilimento balneare che vi permetterà di rilassarvi al 100%.

Se volete veramente godere la meraviglia della spiaggia di Sansone però non dimenticate di raggiungere il faraglione forato, ossia una parte di roccia che si può attraversare a nuoto che vi lascerà veramente senza parole. Un consiglio? recatevi abbastanza presto in questo spiaggia perché i posti sono pochi ed è sempre meglio accaparrarsi un buon punto dove mettere l’ombrellone per godersi questa spiaggia fino al tramonto!