Pronti le per vacanze ad Agosto 2021? Ecco alcune offerte davvero da non perdere per trascorrere delle vacanze inimitabili in luoghi stupendi.

Agosto 2021 è vicino e per chi vuole organizzare una vacanza last minute, ci sono tante offerte imperdibili per raggiungere destinazioni sia in Italia che in Europa.

È vero che Agosto è il mese più richiesto dai turisti e da chi va in ferie, visto che tutto si ferma e quasi tutti vanno in vacanza. Ma non è detto che non si possano trovare offerte vantaggiose, anche last minute, per trascorrere l’estate in posti bellissimi senza spendere un patrimonio.

Vediamo insieme quali sono le offerte che potete trovare sul web per organizzare l’estate 2021.

Offerte vacanze Agosto 2021: ecco le più vantaggiose

Sono davvero tantissime le destinazione dove andare in vacanza ad Agosto 2021 e tante sono le offerte all inclusive, disponibili grazie a diversi tour operator che hanno messo a disposizione questi pacchetti a prezzi vantaggiosi.

Ci sono sia destinazioni italiane che europee, ovviamente prima di prenotare qualsiasi cosa, è giusto informarsi sulle diverse restrizioni attive al momento rispetto alla pandemia di Covid-19. Ma cominciamo dall’Italia e vediamo dove andare ad Agosto 2021.

Offerte vacanze Agosto 2021 in Italia

In Italia ci sono davvero numerosi posti di vacanza dove poter trascorrere le ferie estive, soprattutto in luoghi di mare. Ecco quali sono le offerte più vantaggiose per raggiungere destinazioni balneari, anche molto famose, senza spendere tantissimo.

Una delle destinazioni più amate è la Sardegna, dove tutti sognano di trascorrere almeno una settimana ad agosto. Ci sono tante offere imperdibili, tra cui una settimana tutto incluso con pensione completa, volo da Milano per Alghero a soli 777 euro su Lastminute.com.

Un’altra destinazione, sempre sulla fantastica isola sarda, è Cala Gonone, un paradiso in provincia di Nuoro, dove con 706 euro a persona potrete soggiornare 7 notti in un resort di lusso, con volo da Milano a Olbia e colazione inclusa nel prezzo.

Se invece il vostro desiderio è visitare il centro di Palermo, tra mare, cibo e cultura, allora imperdibile è l’offerta di Volagratis a soli 251 euro a persona per 7 notti, volo incluso da Roma in un appartamento centralissimo e da dove potrete raggiungere le meraviglie della Sicilia.

Siete amanti della Riviera Romagnola e non potete fare a meno di andare lì? Lastminute.com propone un’offerta molto vantaggiosa: a fine agosto, 7 notti a soli 228 euro a persona, a Marebello in provincia di Rimini.

Offerte vacanze in Europa

Non solo Italia per le vacanze ad Agosto 2021. Infatti, ci sono tante offerte anche per alcune destinazioni europee, un incentivo in più per far ripartire il turismo dopo la pandemia. Ecco quelle che abbiamo selezionato.

Per gli amanti delle isole greche, Zante è una di quelle più belle con mare cristallino e tante cose da vedere. Un’offerta imperdibile è quella di Volagratis, che propone 7 notti a metà agosto a 525 euro in un resort a quattro stelle. La promo prevede volo da Roma e colazione inclusa nel prezzo.

Anche Creta è una fantastica isola greca da scoprire, una delle più grandi e popolose ma anche piena di spiagge meravigliose. Su Expedia troverete un’offerta vantaggiosa, volo + hotel incluso a partire da 543 euro a persona, con partenza da Roma.

Spostiamoci poi in Spagna, nella ridente Valencia, una città vivace e bellissima, dove mare e cultura si fondono. Su Lastminute.com potrete acquistare un pacchetto vacanza a soli 150 euro a persona, partendo a fine agosto: l’offerta comprende un hotel a 4 stelle, molto centrale, e un volo da Milano diretto per Valencia.