La spiaggia magica in Liguria: la Baia del Silenzio a Sestri Levante

Alla scoperta di una spiaggia magica in Liguria: la bellissima Baia del Silenzio, considerata una delle mete top per le vacanze estive 2021.

La Liguria è una regione quasi completamente a ridosso del mare. Non stupisce quindi che le spiagge a disposizione siano tantissime e i turisti possano spaziare tra lidi attrezzati, baie libere e silenziose o location magiche e da sogno come la Baia del Silenzio a Sestri Levante.

Già dal nome si capisce che questa location è veramente unica nel suo genere e, se siete indecisi sul dove andare in vacanza, questa è l’idea di viaggio che stavate aspettando! Scopriamo allora insieme perché la Baia del Silenzio e la Baia delle Favole siano così meravigliose.

Dov’è la Baia del Silenzio e perché è così bella?

Siamo a Sestri Levante nel cuore della Liguria e qui una lingua di terra e di sabbia si “srotola” verso il mare dando vita alla Baia del Silenzio. Una zona che ha affascinato anche lo scrittore H.C. Andersen. Del resto le case color pastello che si trovano a pochi passi dal mare e la sabbia color oro che si tuffa nel mare cristallino incanterebbe chiunque!

La Baia del Silenzio è stata considerata dagli utenti di Tripadvisor una delle spiagge più belle non solo della Liguria, ma anche di tutta Italia. Stesso grande interesse lo suscita la Baia delle Favole, sul lato opposto rispetto a quella del Silenzio. Del resto la città di Sestri è conosciuta come la “Città dei due mari” e ora capiamo perché! Per osservare la sua bellezza al 100% vi consigliamo di salire sul promontorio di Punta Manara tramite un percorso facile e adatto a tutti. Da qui il panorama vi lascerà senza parole.

Cosa vedere nei dintorni di Sestri Levante

Ma Sestri Levante non è solo sinonimo di spiagge da sogno. La cittadina stessa è molto carina e offre svariati punti di interesse tutti da scoprire. Anche a livello naturalistico! Passeggiando qui infatti respirerete l’aria tipica della Liguria, con le sue case colorate a ridosso del mare, ma anche alcune aree culturalmente importanti come la Torre Marconi, il Convento dei Cappuccini, Palazzo Negrotto Cambiaso… A pochi passi dal centro poi potrete raggiungere anche altre località meravigliose come Chiavari e Lavagna.

Le spiagge da sogno nella Liguria di Levante

Tutta la Liguria, come abbiamo avuto modo di scoprire, è una regione straordinaria e perfetta di mete al top per una vacanza estiva.

Ma tutte le città a Levante sono sicuramente ricche di un fascino aggiunto, di cui l’emblema è proprio la magia di Sestri Levante e della sua Baia del Silenzio.

(Fonte immagini AdobeStock)