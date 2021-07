Guida alla scelta del modello di auto più adatto alle tue esigenze

Devi acquistare un’auto nuova o usata ma non hai proprio idea del modello sul quale orientarti? Prima di tutto ti conviene capire quale tipologia di veicolo sia maggiormente adatta alle tue esigenze, in modo da poter effettuare una prima scrematura e solo in seguito passare alla scelta del modello specifico. Sul mercato infatti si possono trovare moltissime auto: dai SUV spaziosi alle city car dalle dimensioni più ridotte. Per capire quale sia la più adatta a te devi prendere in considerazione diversi fattori: l’utilizzo che farai del veicolo, il budget che hai a disposizione, la tipologia di strade che percorri abitualmente e via dicendo.

Oggi vediamo le principali tipologie di auto e le loro caratteristiche, in modo da facilitarti la scelta tra un veicolo e l’altro.

SUV: l’auto più gettonata del momento

La tipologia di auto più gettonata del momento è proprio il SUV, che però potrebbe non essere adatto proprio a tutti in quanto si tratta di un veicolo piuttosto ingombrante, specialmente se confrontato ad una city car. Il fuoristrada è perfetto per te se hai bisogno di un mezzo spazioso per tutta la famiglia, dotato di un ampio bagagliaio e di una potenza piuttosto elevata. In quanto al budget, questa tipologia di auto ha un prezzo abbastanza alto se si opta per un modello nuovo ma si trovano diversi SUV usati che vale la pena prendere in considerazione. Ottima soluzione per chi vive fuori dalla città e deve affrontare strade sterrate, il SUV è sicuramente un veicolo comodo per viaggiare, un po’ meno per chi ha problemi di parcheggio in centro città.

City Car: l’auto perfetta per la città

Altrettanto diffusa ed apprezzata come tipologia di auto è la city car, che grazie alle sue dimensioni decisamente compatte è l’ideale per chi si sposta principalmente in città e non affronta spesso lunghi viaggi. Un grande vantaggio di questi veicoli è che hanno un prezzo molto abbordabile, specialmente se si acquistano di seconda mano ed una cilindrata ridotta. Sono dunque una buona soluzione per chi vuole ridurre al minimo le spese (anche dell’assicurazione) ma anche per i neopatentati ad esempio, che non possono guidare i veicoli troppo potenti.

Berlina: auto elegante ma comoda

La berlina è un’auto che non presenta grandi differenze rispetto all’utilitaria: si distingue da quest’ultima infatti solo per il fatto di avere il vano bagagliaio separato dal resto dell’abitacolo. Bisogna però precisare che rientrano nella definizione di berline molte delle auto da viaggio, di dimensioni nella media, eleganti come l’Audi A3 per fare un esempio. Questi sono dunque veicolo adatti a chi non vuole rinunciare ad un modello esclusivo ma nel contempo non ha esigenze particolari.

Station wagon: l’auto perfetta per i viaggi

La station wagon è invece un’auto perfetta per chi viaggia spesso e per le famiglie numerose, perché ampia e comoda, dotata di grandi spazi all’interno e nel vano bagagliaio. È sicuramente più comoda da guidare su strada che in città, perché la sua forma allungata la rende poco adatta ai parcheggi ridotti e alle curve molto strette.