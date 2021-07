Aeroporto di Genova: dove parcheggiare, quanto costa e promozioni

State per prendere un aereo per le vacanze dall’aeroporto di Genova? Allora è tempo di sapere dove parcheggiare, quali sono le tariffe e gli eventuali sconti.

Se avete prenotato un volo per le vacanze che decolla dall’aeroporto di Genova, vi starete chiedendo dove lasciare la macchina e quanto costa il parcheggio! Grazie ad un accordo tra l’aeroporto di Genova e la società Quick No problem parking, ci saranno delle importanti novità che consentono di risparmiare sulla sosta per chi parte proprio dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Vediamo allora insieme quanto costa lasciare la macchina all’aeroporto di Genova e se ci sono sconti o tariffe agevolate per le soste di lunga permanenza.

Quanto costa parcheggiare all’aeroporto di Genova?

Prima di tutto, se si prenota online, tutti gli utenti risparmieranno grazie ad uno sconto del 20% su tutti gli acquisti. Inoltre il parcheggio P2 low cost riservato solo la prenotazione online offre ulteriori sconti. Questa nuova area, distante solo 400 metri dal terminal aeroportuale, è collegata grazie ad un servizio navetta gratuito. Il costo della sosta in questo parcheggio P2 Low Cost, ha una tariffa di €19 al giorno e, per una settimana potrete pagare solo €48. Inoltre chi deve partire per un fine settimana, dalla mezzanotte di venerdì mattina alle 12:00 di lunedì mattina, prenotando online sempre nel parcheggio P2 può approfittare di questa tariffa weekend che costa soltanto €24.

Come e dove acquistare il posto auto all’aeroporto di Genova

Visitando il sito aeroportodigenova.it nella sezione “Da e per l’aeroporto” potrete controllare i parcheggi, le informazioni sulle tariffe, prenotare online e pagare il vostro parcheggio. Così facendo avrete una sorta di informazione e preventivo anticipato su quanto andrete a pagare e potrete scegliere se sostare nel parcheggio P2 oppure invece sostare nel parcheggio P1 e quelli più vicini all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

